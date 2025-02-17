"Сейчас происходят исторические события для будущего ЕС": Коваленко объяснил риски неправильных решений

Сейчас происходят исторические события для будущегоЕС. Решается вопрос, будут ли европейцы воевать с альянсом РФ-КНДР-Иран или нет.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"От решений европейских лидеров по Украине и собственной оборонке, решений по диалогу с собственными обществами, это зависит. От решений по отправке войск в Украину, так же", – акцентирует он.

"По состоянию на сегодняшний день лишь несколько лидеров действуют так, чтобы спасти ЕС от войны через 4-6 лет.

"Большинство, как и в 30-е годы 20 века, просто живут в параллельной реальности собственной недальновидности", – заключил Коваленко.

Напомним, в СНБО предостерегли Европу из-за давних ошибок. Европейцы действуют так же, как и десять лет назад, никаких изменений не наблюдается.

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