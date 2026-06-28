"Сейчас в Алабуге большой шухер": партизаны устроили диверсию на заводе дронов в РФ

Партизаны устроили диверсию на заводе «Алабуга»

Реклама

Партизанское движение «Черная искра» совершило масштабную диверсию на территории РФ. В российском Татарстане пострадал завод «Алабуга». Именно на нем изготавливают ударные дроны Герберы, которые терроризируют украинцев.

Об этом партизаны сообщили в Telegram.

Партизаны совершили диверсию на заводе Алабуга в РФ

Партизаны инфильтрировались на производство дронов, где взломали сайт производителя, похитили личные данные работников и «загрузили сюрпризы в последние партии».

Реклама

«Несколько месяцев мы работали внутри той самой „особой экономической зоны“. Собирали информацию с серверов, незаметно загружали базы данных обо всех, кто был вовлечен в сборку дронов типа „Герань-2“ и „Герань-3“, — пишут представители движения сопротивления.

Там добавили, что им удалось получить доступ к внутренним сетям предприятия и получить конфиденциальную информацию.

Кроме кибератаки, участники группы заявили о проведении диверсионной работы непосредственно на линиях сбора БпЛА. Они утверждают, что модифицировали последние партии беспилотников, что должно привести к их детонации во время попыток эксплуатации.

«Тем самым уменьшится количество тех, кто непосредственно причастен к запуску Гераней по украинским городам», — добавили партизаны.

Реклама

Отдельно хакеры сообщили о взломе официального веб-ресурса ОЭЗ. Мотивом для своих действий они называют привлечение несовершеннолетних к производству оружия. Списки всех, кто был причастен, уже у партизан. Некоторые из причастных помогли им пробраться на завод.

Сейчас на предприятии продолжаются экстренные меры безопасности, работают российские спецслужбы, а работа компьютерных сетей ОЭЗ была частично заблокирована.

«Сейчас в Алабуге большой шухер, их серверы пришлось отключать физически (!), а ФСБшники проверяют всех, кто может быть причастен к проникновению в систему».

Свое заявление представители «Черной искры» завершили предупреждением для российских военных и персонала, задействованного в развертывании беспилотных комплексов. Они отметили, что для них нет ничего невозможного, а также передали «особый привет» тем, кто будет запускать следующие «Герани» по Украине.

Реклама

Легендарный партизан из Херсона скончался

Напомним, накануне на 69-м году жизни скончался Валентин Дмитриевич Ермоленко — лидер херсонского подполья, который во время оккупации города сплотил партизан, прятал украинских военных, держал связь с левым берегом и эвакуировал людей через Днепр.

К сопротивлению присоединилась вся его семья: жена заботилась о подпольщиках, сын и внук впоследствии стали морпехами, а на их доме в районе Гидропарка все время оккупации развевался сине-желтый флаг, единственный оставшийся над водой после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Во время выполнения заданий на речных островах мужчина сильно простудил легкие и ноги. После затопления жилья семья потеряла имущество, а из-за ухудшения здоровья и постоянных обстрелов Херсона Валентина Дмитриевича эвакуировали на Волынь, где он провел последние 10 месяцев жизни.

Хотя официально Ермоленко оставался гражданским, провели его в последний путь с военными почестями как настоящего защитника Украины. Гроб накрыли государственным флагом, а морские пехотинцы, среди которых были его сын, внук и названый сын-капеллан, положили флаг своей бригады. Герой завещал после освобождения левобережья обязательно рассказать обо всех его собратьях, которые сопротивлялись врагу.

Реклама

Новости партнеров