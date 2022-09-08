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Сейм Латвии утвердил независимость Латвийской православной церкви от Кирилла и РПЦ

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Сейм Латвии утвердил независимость Латвийской православной церкви от Кирилла и РПЦ

Фото: pixabay.com

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс инициировал изменение статуса Латвийской православной церкви, чтобы та получила автокефальный статус.

Сейм Латвии поддержал законопроект о выводе Латвийской Православной церкви, находящейся в составе РПЦ, из-под власти Московского Патриархата.

Об этом сообщает Delfi.

"Принятие закона закрепит историческую самостоятельность и независимость Латвийской Православной церкви и предотвратит влияние или власть Российской Православной церкви над нашей церковью", — заявил председатель Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш.

Законопроект должен восстановитт исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть патриарха Московского над церковью в Латвии.

Отмечается, что Церковь к 31 октября должна привести устав в соответствие с новыми требованиями закона.

Отметим, что в 1935-1940 годах Латвийская православная церковь была под юрисдикцией Вселенского патриархата Константинополя. После захвата страны Советским Союзом церковь подчинили властям РПЦ.

По данным латвийского Минюста, на 2020 год в собственности ЛПЦ было 128 действующих храмов и других религиозных сооружений, в которых служили 114 клириков. Общее количество прихожан составило 250 тыс., что делает ЛПЦ третьей крупнейшей церковью Латвии (после лютеран – 700 тыс., католиков – 324 тыс.).

Ранее сообщалось, что глава УПЦ МП Онуфрий встретился с пленными оккупантами и пожелал "чтобы бог оберегал всех людей на поле боя"

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