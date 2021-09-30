Сейм Латвии во втором чтении поддержал запрет георгиевской ленты

Законопроект должен пройти еще третье чтение.

Латвийский Сейм поддержал обороной использования георгиевских ленточек на публичных мероприятиях.

Депутаты приняли во втором чтении документ, сообщает delfi.

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По словам председатель комиссии по правам человека Артусса Кайминьша, ко второму чтению не было подано ни одной поправки. Впрочем, законопроек об использовании лент на праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах еще предстоит пройти третье чтение. Кайминьш считает, что задорона таки будет утверждена.

"Запрещая георгиевские ленты, ограничиваются проявления такой идеологии. Нам нужно показать свою позицию относительно использования этих лент на публичных мероприятиях", — подчеркнул Кайминьш.

По его словам, неприемлемыми являются ценности, которые символизирует эта лента.

Следует заметить, что Украина запретила георгиевские ленты еще в 2017 году. В мае этого года опрос "Демократические инициативы" показало, что 43% украинский поддержали запрет георгиевской ленты. Против этого — 29% граждан. 16% заявили, что им все равно, а 13% — не определились.

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