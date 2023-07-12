Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: требует признания вины украинцами

В голосовании приняли участие 440 депутатов. Все проголосовали "за".

Сейм Польши принял неоднозначную резолюцию об оказании чествовании памяти жертв Волынской трагедии (которую в Польше называют "Волынской резней") по случаю ее 80-й годовщины. В заявлении говорится польско-украинское примирение должно включать "признание вины и чествование памяти жертв").

Документ опубликовала пресс-служба польского Сейма.

"Сейм Республики Польша желает почтить память всех жертв "Волынской резни". Особого признания заслуживают те представители украинского народа, которые ценой своей жизни противостояли преступлениям, совершенным их соотечественниками", — говорится в принятом документе.

"Польско-украинское примирение, которое годами строили представители обоих народов, должно включать также признание вины и чествования памяти жертв Второй мировой войны", — подчеркнули в Сейме.

"Сегодня, в условиях жестокой российской агрессии против Украины, когда украинский народ сам испытывает на себе преступления, совершенные оккупантами, становится особенно понятным и своевременным, что это насилие и насилие не является правильным способом формирования отношений между соседями", — говорится в документе.

Также Сейм призывает провести эксгумацию, достойное погребение всех жертв трагедии.

Что не так с документом

В резолюции события на Волыни 1943, как это характерно для польских историков и политиков, рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

Нападения поляков на украинские села

В частности, говоря о признании вины украинцами, Сейм не упоминает о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне 1941-1944 годов.

Нападения продолжались и в 1945 году, пока украинское местное население Холмщины, Подляшья, Надсяння и Лемковщины не было депортировано в УССР, а небольшое количество оставшихся украинцев – депортированы в западные регионы Польши 1947 года в ходе операции "Висла".

Роль НКВД

По мнению ряда украинских историков, нападения на польские поселки совершали и спецподразделения НКВД, одетые как бойцы УПА.

Противоречия по количеству жертв

Также в документе упоминается цифра – 100 тысяч поляков на Волыни. Эта цифра неоднократно оспаривалась украинскими историками, как завышенная.

В резолюции упоминается "Кровавое воскресенье" 11 июля 1943 года на Волыни, когда в нескольких костёлах на Волыни убивали поляков.

Отмечается, что 11 июля 1943 года были атакованы "99 городов бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, где была убита значительная часть их жителей".

Историк и нардеп, экс-глава УИНП Владимир Вятрович считает, что цифра 100 уничтоженных польских сел значительно преувеличена. По версии Вятровича, УПА по состоянию на 11 июля не обладала такими значительными силами, чтобы одновременно атаковать почти 100 польских поселений всей Волыни, а в польских документах числится лишь несколько атакованных польских населенных пунктов 11-12 июля 1943 года.

"Восточные крессы"

В резолюции упоминается термин "Восточные Кресы". Именно так в Польше называли территорию западной Украины, которая была в составе Второй Речи Посполитой (1918-1939). Простым языком это якобы что-то вроде "Малороссии".

Напомним, что в воскресенье, 9 июля, Владимир Зеленский и Анджей Дуда встретились в Луцке, где почтили память жертв Волынской трагедии 1943 года.

Президенты Украины и Польши в костеле в Луцке

Президенты Польши и Украины приняли участие в экуменическом богослужении в католическом костеле Петра и Павла в Луцке. После молитвы главы государств вместе поставили свечи перед алтарем.