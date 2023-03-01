Сейсмолог, предсказавший трагедию в Турции, предупредил о "мегаземлетрясении" в России

Ученый из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, спрогнозировавший разрушительные подземные толчки в Турции и Сирии, заявил, что Россия пострадает от "мегаземлетрясения".

Такой прогноз появился на его YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

По словам ученого, в течение первой недели марта на Земле может произойти "мегаземлетрясение" магнитудой 8,5 и выше.

"Намного более выраженные колебания снова отметили западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, через Филиппины, а также через Сулавеси, Хальмахеру и возможно даже через море Банда, Индонезия. В любой из этих областей 3 или 4 марта может произойти что-нибудь значительное”, — сказал Хугербитс.

Он подчеркнул, что в первую неделю марта может наблюдаться сильное или очень сильное сейсмическое событие.

“Это то, что должно насторожить всех. Если вы находитесь в сейсмоопасной зоне, вам всегда нужен план на случай чрезвычайных ситуаций. Когда земля начинает дрожать, вы должны иметь возможность очень быстро выбраться из своего дома или здания. Это спасет жизнь", – пояснил ученый.

Как передают российские пропагандисты, российские эксперты подвергли критике заявления исследователя. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин назвал его прорицателем по звездам, а не ученым. Директор Камчатского отделения Геофизической службы РАН Даниил Чебров заверил, что признаков землетрясения на полуострове нет.

Напомним, за три дня до разрушительного землетрясения в Турции и Сирии Фрэнк Хугербитс предупреждал о катастрофе на своей странице в Twitter.

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