Сейсмолог предупреждал о разрушительном землетрясении в Турции: можно ли было избежать катастрофы и спасти тысячи жизней

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще за три дня до стихийного бедствия предсказал, что в Турции и Сирии произойдет разрушительное землетрясение. Впрочем, некоторые пользователи соцсетей поставили это под вопрос, назвав его псевдоученым.

Можно предсказать землетрясение и кто еще прогнозировал катастрофу – читайте в материале news18.

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Кто еще предвидел стихийное бедствие

Кроме голландского сейсмолога, об опасности предупреждал также эксперт по горной геологии, наукам о Земле и землетрясениям Серкан Ичелли. В декабре 2022 года в Daily Sabah он сказал , что ожидается мощное землетрясение в Мраморном регионе Турции – самый густонаселенный мегаполис страны. По его прогнозам, незначительное землетрясение произойдет по Стамбулу, а в Эгейском регионе произойдет катастрофическое землетрясение.

Однако он заявил, что интенсивность землетрясения не превысит 7,0 баллов по шкале Рихтера, поскольку землетрясение Гельчук в 1963 и 1999 годах значительно снизило уровень напряжения в Мармаре. " Поэтому землетрясение силой более 5,8-6,2 баллов в Мраморном море невозможно", — сказал он тогда.

Можно ли предполагать землетрясения

По данным геологической службы США от 6 февраля, прогнозы землетрясений не подтверждены научными доказательствами, поскольку землетрясения являются естественным явлением.

"Прогнозы слишком обобщены, и если происходит землетрясение, в определенной степени соответствующее их прогнозу, они заявляют об успехе, несмотря на то, что один или несколько предусмотренных ими элементов резко отличаются от того, что произошло на самом деле, что делает прогноз неудачным", — говорится. в заявлении ведомства.

В отчете говорится, что так называемым предвестником обычно являются:

ряд незначительных землетрясений,

повышение уровней воды в водах,

странное поведение животных,

" К сожалению, большинство таких предсказателей часто происходят без землетрясения, поэтому сделать точный прогноз невозможно. При наличии научного обоснования вместо этого можно сделать вероятный прогноз", — заключают американские геологи.

Турция является сейсмоопасной зоной

В отчетах американской геологической службы отмечается, что Турция находится в одном из сейсмоактивных регионов планеты.

Одним из районов, пострадавших от землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло в Турции в 1999 году и стало одним из худших за последние десятилетия, был Дюздже. Напомнят, что более 17 000 человек погибли во время землетрясения.

Авторы, ссылаясь на статью Guardianя, уверяют, что эксперты уже давно предупреждают, что Стамбул, разрешивший большое строительство без гарантий безопасности, может быть полностью разрушен сильным землетрясением.

Напомним, согласно информации портала volcanodiscovery, в мире за последние сутки произошло более 1000 землетрясений.

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