Пожар произошел в кафе "Полигон" на Никитской улице в Костроме.

Площадь возгорания составляет 3 500 кв. метров, эвакуированы 250 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Во время пожара была угроза обрушения в горящем кафе в Костроме, пожару присвоен третий номер сложности.

Четыре человека пострадали в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме, распространение огня локализовано.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге на складе вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил до 6 тысяч квадратных метров и позже увеличился до 12 тыс.

Ранее сообщалось, что в российской Перми взорвался пороховой завод. Этот завод работал в три смены, чтобы произвести боеприпасы для убийства украинцев.

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