"Сгорели 20 млрд рублей": в РФ подвели итоги атаки на военный аэродром в Пскове

Российский пропагандист рассказал о последствиях атаки по военному аэродрому в Пскове.

В российском Пскове в ночь на 30 августа на военном аэродроме произошли сильные взрывы из-за атаки дронов. По данным ГУР, были уничтожены четыре российских самолета Ил-76.

Российский военный корреспондент-пропагандист Роман Сапоньков рассказал, что в результате атаки по аэродрому "сгорели 20 млрд рублей".

Так, по его словам, один борт только недавно отремонтировали. На двух других – стояли только что отремонтированные двигатели.

"Сейчас в год производят три Ил-76, т.е. потеря четырех Илов, это почти 1,5 года производства... У МО осталось 119 Илов. т.е. это потеря 3,36% всего парка Ил-76 МО и 8% парка коммерческих Ил-76 (порядка 50 штук в строю). Стоимость одного Ил-76 5 миллиардов рублей. За одну ночь сгорели 20 миллиардов", — подсчитал потери пропагандист.

Роман Сапоньков отметил, что на хранении находится 42 борта, из которых неизвестно, у скольких остался ресурс. То есть было потеряно 9.52% от находящихся на хранении.

"Мы видим, что с НАТОвскими средствами разведки и нашим раздолбайством враг добивается болезненных уколов. Что на войне стрелка регулярно проворачивается", — пожаловался Сапоньков.

Напомним, Юрий Игнат рассказал, что на самолетах Ил-76, четыре из которых были уничтожены на аэродроме Пскова, россияне перевозят личный состав и вооружение, в том числе и дроны-камикадзе.

Атака дронов на Псков

В ночь на 30 августа на аэродроме в Пскове (РФ), в 700 км от Украины, раздались сильные взрывы из-за атаки неизвестных дронов. В украинской разведке подтвердили уничтожение четырех российских самолетов Ил-76.

Позже президент Владимир Зеленский рассказал о применении украинского дальнобойного оружия по РФ – оно попало во враждебную цель в 700 км.

Аналитики ISW отметили, что беспилотники не обнаружили, потому что россияне сосредоточили ПВО на прикрытии Москвы.

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