Сгорели заживо люди и сотни домов: в России бушуют масштабные пожары в разных регионах (видео, фото)

Сгорели заживо люди и сотни домов: в России бушуют масштабные пожары в разных регионах (видео, фото)

В России уже несколько дней "горячо" из-за масштабных пожаров, возникших в разных регионах РФ. Неблагоприятные погодные условия не дают спасателям ликвидировать возгорание.

Пожар охватил гектар земли России. Пылает все: жилые дома, дворы, школы, дачи, магазины, леса. В частности, пожары бушуют в Красноярском крае, Омской, Иркутской, Кемеровской областях.

Фото и видео последствий пожара публикуют российские паблики и средства массовой пропаганды.

В результате масштабных пожаров уже есть жертвы среди гражданского населения, среди которых — дети. Также огонь уничтожил сотни жилых домов.

Как сообщает МЧС РФ, из-за пожаров в Красноярском крае 5 человек погибли и как минимум 17 человек пострадали. Сгорело пол тысячи домов. Кроме того, лесные пожары на востоке Красноярского края перевернулись на даче, сообщили в региональном главке МВД. РосСМИ со ссылкой на Федеральное агентство лесного хозяйства называют причину пожаров – короткое замыкание на подстанциях и линиях электропередачи.

❗️ Краевой телеканал «Енисей» со ссылкой на очевидцев сообщает об огромном пожаре еще и в Уяре.



До этого официально было известно, что в разных районах края огонь перекинулся на 60 pic.twitter.com/rjT9tCTJtl – Тайга. (@taygainfo) May 7, 2022

В Уярском районе горит поселок Громадск. По сообщению госканала «Енисей», пожарной техники нет, потому что вся она задействована на тушение города Уяр. – Тайга. (@taygainfo) May 7, 2022

Кроме пожаров, в Красноярском крае бушуют пылевые бури, не позволяющие потушить масштабные возгорания на территории области. Губернатор Красноярского края из-за масштабных пожаров ввел режим ЧС. Там горят десятки пылающих зданий. Огонь подступает к социальным учреждениям.

Местные власти Омской области информируют, что количество пострадавших в результате масштабных пожаров в восьми поселениях Омской области увеличилось до 16.

Власти не справляются с ликвидацией пожаров. Спасателям не удается тушить пожар из-за неблагоприятных погодных условий: сильный ветер и +24. Также из-за масштабов не хватает техники для тушения возгораний. Местные власти развертывают пункты временного размещения.

Лесной пожар перекинулся на жилые дома и школу в Приангарье https://t.co/tfBKa7pNXu – Тайга. (@taygainfo) May 7, 2022

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