Шах и мат российской оппозиции: Гарри Каспаров был признан террористом

Против Каспарова в России возбуждено уголовное дело по террористической статье.

Бывшего чемпиона мира по шахматам, российского оппозиционера и соучредителя "Форума свободной России" Гарри Каспарова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на данные соответствующего реестра.

Судя по опубликованной информации, против Каспарова в России возбуждено уголовное дело по террористической статье. Остальные подробности не раскрываются.

Ранее было известно, что в конце 2023 года МВД России выявило "признаки преступления" в действиях Каспарова и его соратника Ивана Тютрина в связи с проведением аукциона в поддержку воюющих на стороне российских добровольцев.

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Кроме того, Каспарова и Тютрина обвиняют в участии в деятельности так называемой нежелательной организации, которой в РФ признали "Форум свободной России".

Бывший чемпион мира по шахматам и активный участник оппозиционного движения в России Гарри Каспаров уехал из РФ еще в 2013 году. Теперь он активно выступает, в частности, в американских СМИ, против российских властей, в поддержку Украины.

В мае 2022 года Минюст России признал Каспарова иноагентом.

Напомним, Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призвала россиян прийти на избирательные участки 17 марта в полдень и высказать свою оппозицию к переизбранию действующего президента РФ Владимира Путина.

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