ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

"Шахед" залетел в Молдову во время российской атаки: что известно

В ходе российской атаки беспилотник залетел в воздушное пространство Молдовы со стороны Винницкой области.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Молдова

Молдова / © Associated Press

Во время российской атаки по Украине беспилотник залетел на территорию Молдовы. Дрон двигался со стороны Винницкой области и пролетел над несколькими районами страны.

Министерство обороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства страны беспилотником в среду, 13 мая.

Сообщения Минобороны Молдовы.

Сообщения Минобороны Молдовы.

По данным ведомства, в 16:00 дрон пересек государственную границу с направления Могилева-Подольского Винницкой области в сторону села Саука Окницкого района.

Информацию о полете предоставила Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы.

В 16.05 беспилотник заметили местные жители над городом Бельцы. Он двигался в направлении Унгенского района. Позже, в 16.19, дрон зафиксировали системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии в районе села Лепушна Хинчештского района.

Еще через несколько минут, в 16:23, беспилотник обнаружили вблизи села Керпинень в том же районе. По данным молдовского Минобороны, аппарат сохранял направление движения на южную часть страны.

В ведомстве также сообщили, что воздушное пространство в северной части Молдовы временно закрыто.

Массированная атака 13 мая

Напомним, 13 мая Россия осуществляет массированную атаку по ряду областей запада и центра Украины — под ударом Ровненщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельнитчина, Тернопольщина, Львовщина и даже Закарпатье.

В ГУР заявили, что комбинированная воздушная атака России по Украине может носить длительный характер. В разведке предупреждают, что враг использует ударные беспилотники для перегрузки украинской системы ПВО и подготовки к следующим волнам атак.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
246
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie