"Шахед" залетел в Молдову во время российской атаки: что известно

Во время российской атаки по Украине беспилотник залетел на территорию Молдовы. Дрон двигался со стороны Винницкой области и пролетел над несколькими районами страны.

Министерство обороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства страны беспилотником в среду, 13 мая.

По данным ведомства, в 16:00 дрон пересек государственную границу с направления Могилева-Подольского Винницкой области в сторону села Саука Окницкого района.

Информацию о полете предоставила Служба воздушных операций Национальной армии Молдовы.

В 16.05 беспилотник заметили местные жители над городом Бельцы. Он двигался в направлении Унгенского района. Позже, в 16.19, дрон зафиксировали системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии в районе села Лепушна Хинчештского района.

Еще через несколько минут, в 16:23, беспилотник обнаружили вблизи села Керпинень в том же районе. По данным молдовского Минобороны, аппарат сохранял направление движения на южную часть страны.

В ведомстве также сообщили, что воздушное пространство в северной части Молдовы временно закрыто.

Массированная атака 13 мая

Напомним, 13 мая Россия осуществляет массированную атаку по ряду областей запада и центра Украины — под ударом Ровненщина, Волынь, Житомирщина, Киевщина, Хмельнитчина, Тернопольщина, Львовщина и даже Закарпатье.

В ГУР заявили, что комбинированная воздушная атака России по Украине может носить длительный характер. В разведке предупреждают, что враг использует ударные беспилотники для перегрузки украинской системы ПВО и подготовки к следующим волнам атак.

