Шанс для НАТО подготовиться к войне: эксперт сказал, как можно отбросить Россию в развитии на годы

Авиаэксперт Валерий Романенко

Европа упускает уникальный шанс обезопасить себя от российской агрессии на ближайшие годы. Предоставление Украине дальнобойных ракет, таких как Taurus или достаточного количества Storm Shadow , могло бы кардинально изменить ситуацию безопасности не только на фронте, но и во всей Европе.

Такое мнение высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Киев24".

Эксперт отметил, если партнеры предоставили Украине достаточное количество дальнобойного оружия, ВСУ смогли бы разрушить российский военно-промышленный комплекс. Это заставило бы Москву возобновлять производство с нуля, давая Европе драгоценное время для подготовки.

Идеальный сценарий для Европы

По словам эксперта, Запад пока не осознает в полной мере тот шанс, который открывается ему благодаря возможностям ВСУ.

«Для Европы была бы идеальная ситуация, если бы они дали нам дальнобойное оружие, и мы просто уничтожили бы российскую военную промышленность. Европа получила бы серьезное время на подготовку к возможному российскому вторжению. Ну там через Прибалтику или другими путями, там через Беларусь», — отметил Романенко.

Однако, как отмечает аналитик, европейцы «пока не воспринимают это шансом».

Заставить РФ начинать с нуля

Романенко подчеркивает: если бы Украина получила ракеты типа Tomahawk или массированные поставки немецких Taurus, это позволило бы вывести из строя находящиеся в зоне досягаемости ключевые российские предприятия.

Это привело бы к коллапсу производственных цепочек неприятеля.

«Тогда россияне вынуждены были начинать с нуля: строить технологические процессы на основе китайских поставок, китайских комплектующих. Фактически создавать модификации новых образцов со значительными временными… (задержками – ред.)», – объяснил эксперт.

Такой сценарий заставил бы Кремль тратить годы на восстановление потенциала вместо того, чтобы накапливать силы для новых агрессий.

Напомним, Зеленский обсудил с президентом Чехии продолжение поставок боеприпасов. Так называемая «чешская инициатива» уже дала Украине 1,8 млн. боеприпасов.