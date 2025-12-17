- Дата публикации
Шанс для НАТО подготовиться к войне: эксперт сказал, как можно отбросить Россию в развитии на годы
Ракеты для Украины – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность Запада. Уничтожение российских заводов сейчас дало бы НАТО те же драгоценные годы на перевооружение, которых им так не хватает.
Европа упускает уникальный шанс обезопасить себя от российской агрессии на ближайшие годы. Предоставление Украине дальнобойных ракет, таких как Taurus или достаточного количества Storm Shadow , могло бы кардинально изменить ситуацию безопасности не только на фронте, но и во всей Европе.
Такое мнение высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире "Киев24".
Эксперт отметил, если партнеры предоставили Украине достаточное количество дальнобойного оружия, ВСУ смогли бы разрушить российский военно-промышленный комплекс. Это заставило бы Москву возобновлять производство с нуля, давая Европе драгоценное время для подготовки.
Идеальный сценарий для Европы
По словам эксперта, Запад пока не осознает в полной мере тот шанс, который открывается ему благодаря возможностям ВСУ.
«Для Европы была бы идеальная ситуация, если бы они дали нам дальнобойное оружие, и мы просто уничтожили бы российскую военную промышленность. Европа получила бы серьезное время на подготовку к возможному российскому вторжению. Ну там через Прибалтику или другими путями, там через Беларусь», — отметил Романенко.
Однако, как отмечает аналитик, европейцы «пока не воспринимают это шансом».
Заставить РФ начинать с нуля
Романенко подчеркивает: если бы Украина получила ракеты типа Tomahawk или массированные поставки немецких Taurus, это позволило бы вывести из строя находящиеся в зоне досягаемости ключевые российские предприятия.
Это привело бы к коллапсу производственных цепочек неприятеля.
«Тогда россияне вынуждены были начинать с нуля: строить технологические процессы на основе китайских поставок, китайских комплектующих. Фактически создавать модификации новых образцов со значительными временными… (задержками – ред.)», – объяснил эксперт.
Такой сценарий заставил бы Кремль тратить годы на восстановление потенциала вместо того, чтобы накапливать силы для новых агрессий.
Напомним, Зеленский обсудил с президентом Чехии продолжение поставок боеприпасов. Так называемая «чешская инициатива» уже дала Украине 1,8 млн. боеприпасов.