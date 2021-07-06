"Шансов на спасение не было": все пассажиры и члены экипажа АН-26, разбившегося на Камчатке, погибли

"Шансов на спасение не было": все пассажиры и члены экипажа АН-26, разбившегося на Камчатке, погибли

На данный момент тела не найдены, сегодня поисковые работы завершены и продолжатся завтра.

В авиакатастрофе на Камчатке (Россия) погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26. Всего на борту находились 28 человек.

Об этом сообщили в санавиации региона, пишет российский "Интерфакс".

"По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общем — 28 человек", — сообщил собеседник.

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По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, экипаж самолета был опытным. Также он подтвердил, что обломки самолета нашли вблизи поселка Палана.

Как сообщалось, самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского (аэропорт "Елизово") до поселка Палана, не вышел на связь 6 июля.

Обломки обнаружили в пределах береговой линии залива Шелихова, у поселка Палана. Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Пассажирский самолет Ан-26 полностью разрушен.

В свою очередь экстренные службы сообщают, что от удара его разорвало на две части и начался пожар. Шансов на спасение не было.

СК рассматривает несколько версий катастрофы: плохие погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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