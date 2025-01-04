Шантаж Фицо: продолжит ли Словакия поставлять Украине электричество

Украина будет получать электричество от Словакии, несмотря на заявления премьера Фицо.

Словакия продолжит поставки электроэнергии в Украину в соответствии с действующим контрактом с "Укрэнерго".

Об этом сообщает портал iRozhlas.

Несмотря на громкие угрозы со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, госоператор страны подтвердил, что Украина и дальше будет получать электроэнергию.

Также читайте Зеленский обратился к власти Венгрии и Словакии, чтобы они не боялись Украины в ЕС

Государственный энергооператор Словакии SEPS продлил контракт с "Укрэнерго" еще на 12 месяцев. Согласно контракту, компания может поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую энергосистему в рамках аварийной помощи. На практике украинская сторона неоднократно применяла такую форму помощи, отмечают в издании.

Компания SEPS также осуществляет трансграничную передачу электроэнергии по высоковольтным линиям. За 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа, что в три с половиной раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на прекращение транзита российского газа.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.