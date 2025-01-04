Шантаж Фицо: продолжит ли Словакия поставлять Украине электричество

Украина будет получать электричество от Словакии, несмотря на заявления премьера Фицо.
Словакия продолжит поставки электроэнергии в Украину в соответствии с действующим контрактом с "Укрэнерго".
Об этом сообщает портал iRozhlas.
Несмотря на громкие угрозы со стороны премьер-министра Словакии Роберта Фицо, госоператор страны подтвердил, что Украина и дальше будет получать электроэнергию.
Государственный энергооператор Словакии SEPS продлил контракт с "Укрэнерго" еще на 12 месяцев. Согласно контракту, компания может поставлять до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую энергосистему в рамках аварийной помощи. На практике украинская сторона неоднократно применяла такую форму помощи, отмечают в издании.
Компания SEPS также осуществляет трансграничную передачу электроэнергии по высоковольтным линиям. За 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину достиг 2,43 тераватт-часа, что в три с половиной раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину в ответ на прекращение транзита российского газа.
Президент Владимир Зеленский в свою очередь резко отреагировал на такое заявление. Он предположил, что "похоже, Путин поручил Фицо "открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии".
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