Шантаж не удался, на российском газе "поставили крест": эксперт – о крахе "Газпрома"

По словам эксперта, "Газпрому" предстоят иски в суд, и, вероятно, банкротство.

Российскому диктатору Путину больше не удается шантажировать Европу энергоресурсами. Европа сократила потребление газа из РФ на 24%, а европейские хранилища заполнены на 90%.

Об этом рассказал эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев, передает FREEДОМ.

Рябцев отметил, что Европа кардинально изменила политику сотрудничества с РФ в энергетической сфере. Если раньше Европа в большинстве своем подыгрывала России и привлекала российские компании практически во все энергетические проекты совместного интереса, то теперь такое сотрудничество завершилось.

"И это значит, что никакие предложения российских компаний не приветствуются и не подписываются. А если да, то это значит, что европейцы и сейчас рассчитывают, прежде всего, на собственные силы, чего не было еще год назад", — говорит эксперт.

По его прогнозам, европейские газовые хранилища и в следующем году будут заполнены. В частности, из-за так называемой сланцевой революции в США (добыча сланцевого газа).

Рябцев считает, что на российском газе "уже поставили крест", а "Газпром" ждут иски в арбитраже от компаний, рассчитывавших получить в этом году определенные объемы газа.

"Поскольку "Газпром" по надуманным причинам отказался от поставок, его ждут очень солидные выплаты. Ну, или банкротство", — подытожил эксперт.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ставка Путина на газовый шантаж не сработала.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Путин ждет зимы и морозы, чтобы больше давить на Запад, шантажируя газом.

Советник министра внутренних дел и исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко также считает, что у диктатора единственная ставка – на холодную зиму и европейцев, которые якобы станут просить у него газ.

В то же время, в ОП уверены, что Европа освобождается от газовой иглы России и поэтому можно говорить о "конце эпохи "Газпрома".

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