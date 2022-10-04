Шантаж России продолжается: "Газпром" угрожает Молдове полностью перекрыть поставки газа

Российский монополист уже сократил поставки в Молдову на 30%.

Российская газовая компания "Газпром" пригрозила Молдове отключить поставки газа 20 октября.

Об этом говорится в заявлениях компаний.

Так, "Газпром" требует от Молдовы оплатить газ, поставляемый Россией в непризнанное Приднестровье.

"Газпром" оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", – говорится в заявлении российского монополиста.

Молдавская государственная энергокомпания Energocom получила лицензию от румынского Национального агентства по регулированию энергетики по торговле газом. Energocom теперь может покупать и продавать газ на рынке Румынии.

Молдова также выбрала семь компаний, которые будут снабжать ее газом, если "Газпром" прекратит поставки.

Energocom имеет доступ к газовым хранилищам в Украине. В конце сентября компания закупила 15 млн кубометров газа двумя партиями. Его направят в ПХГ в Украине. В нем газ будет храниться на случай перебоев с поставками.

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спину заявил, что государственное предприятие Moldelectrica подписало соглашение с Transelectrica Romania на экстренные поставки электроэнергии в случае необходимости. По его словам, эти шаги повышают уровень энергетической безопасности страны.

Напомним, "Газпром" сократил поставки природного газа в Молдову в субботу, 1 октября, примерно на 30%.

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