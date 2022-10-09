Шарились в телефоне и допрашивали мать: в Москве задержали пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами

Москвичка заявила о задержании своей 10-летней дочери из-за аватарки с желто-синими цветами.

В Москве правоохранители доставили в отделение пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами, а также пришли к семье домой с обыском.

Об этом сообщила мать девочки российскому правозащитному проекту "ОВД-Инфо".

По словам матери школьницы, утром 5 октября полиция приехала за 10-летней девочкой в школу, откуда ее отвезли в отдел МВД. У пятиклассницы спрашивали, работает ли мама, чем она занимается, как проводят досуг в семье.

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Мать в участок привезли отдельно. По словам матери, ее допрашивали в течение трех часов.

"На глазах у плачущего ребенка силовики грубо повели мать к выходу (из школы)", — пишет "ОВД-Инфо".

У женщины требовали объяснений, почему школьница выбрала на аватарку именно такую картинку из интернета с таким сочетанием цветов. Силовики также смотрели переписку в ее телефоне и историю поиска на гаджетах.

Также полицейские пришли домой к семье и, не предъявив никаких документов, начали копаться в постельном белье.

Основанием конфликта, как рассказывает женщина, стало то, что еще в конце сентября ее вызвали в школу, чтобы объяснила, почему дочь пропускает "Разговоры о важном" — патриотические внеурочные занятия, которые начались в этом учебном году. На встрече женщину уже спрашивали об аватарке дочери.

На следующий день матери сообщили, что поступила жалоба от отца одноклассника девочки, что якобы 10-летняя школьница опубликовала в чате опросы о мире и войне.

Как оказалось, после этого директор школы пожаловались в местное МВД и попросила "установить причинно-следственные связи подобного поведения ребенка, его гражданской позиции", а также проверить условия, в которых он живет. Также директор призвала полицию "повлиять на воспитательную позицию" матери.

Инспектор по делам несовершеннолетних сообщила женщине, что их семью намерены поставить на профилактический учет.

Между тем представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что российское руководство мобилизует граждан, выступающих против политики Кремля, а также жителей оккупированных регионов.

А в Урюпинске в РФ мужчина забросал здание коктейлями Молотова.

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