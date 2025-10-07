Реклама

В понедельник, 6 октября, американский Сенат в пятый раз за последние почти три недели не смог возобновить финансирование работы правительства. Это означает, что шатдаун — остановка финансирования федеральных органов власти из-за непринятия Конгрессом соответствующего закона (по сути, бюджета на следующий год) — продолжается.

Республиканцы настаивали на принятии своей бюджетной резолюции о временном продлении финансирования правительства до 21 ноября, которая уже прошла Палату представителей. Демократы имеют свой проект, который предусматривает продолжение льготного доступа к медицинскому страхованию по программам Obamacare и Medicaid, который совпадает уже в конце 2025 года. Сокращение финансирования этих программ предусмотрено принятым летом этого года One Big Beautiful Bill — «Одним большим прекрасным законом» Трампа — который также продолжил налоговую реформу.

Учитывая, что, по словам спикера Палаты представителей, республиканца Майка Джонсона, до 13 октября включительно законодатели работают на округах, поэтому заседаний не будет, а представители Белого дома неофициально через СМИ грозятся освободить 18 тыс. федеральных служащих, от своего варианта проекта временного продления финансирования. Демократы тоже вряд ли уступят свои требования за год до промежуточных выборов в Конгресс — 3 ноября 2026 года американцы будут переизбирать всю Палату представителей и треть Сената.

Как видим, шатдаун, в который погрузились США, — это не просто очередное обострение между республиканцами и демократами, — а старт предвыборной кампании в Конгресс. Как эти события будут разворачиваться дальше, и повлияет ли остановка финансирования правительства на помощь Украине? Читайте в материале ТСН.ua.

Еще не полный шатдаун, но ставки очень высоки

Нельзя сказать, что с 1 октября США поглотил полный шатдаун. Так, на сегодняшний день около 750 тыс. федеральных служащих находятся в вынужденном отпуске. NASA, многие министерства и даже Государственный департамент и Пентагон не выполняют на 100% своих функций. К примеру, около 41% штата Министерства здравоохранения отправили в неоплачиваемый отпуск. Другие же либо получают зарплату из других источников финансирования, либо продолжают работать безвозмездно.

По словам экспертов, с минимальными политическими рисками для себя республиканцы и демократы могут выйти из шатдауна до 15 октября. Это неофициальная дата, в которую финансируются выплаты военнослужащим. И, как бы республиканцы и лично Дональд Трамп ни пытались сбросить вину за шатдаун именно на демократов, мол, требуя возобновить финансирование медицинских страховых программ Obamacare и Medicaid, демократы хотят выбить льготы для нелегальных мигрантов, результаты недавнего опроса CBS News свидетельствуют: в остановке работы правительства 39% американцев обвиняют именно Трампа и республиканцев, 30% — демократов, в то время как еще 31% — обе партии.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон призывает демократов проголосовать именно за республиканский вариант бюджетной резолюции о временном возобновлении финансирования правительства до 21 ноября. За это время, по его словам, будет не просто много времени — будет вечность, чтобы согласовать все спорные с демократами вопросы. По словам лидера демократов в Сенате Чака Шумера, нужно, чтобы высказался лично президент Трамп, который сейчас пытается публично не вмешиваться в баталии на Капитолийском холме.

Хотя, эти упреки демократов тоже не правдивы, ведь на прошлой неделе Трамп встречался с лидерами Конгресса. А в понедельник, 6 октября, после того, как Сенат пятый раз провалил попытку возобновить финансирование правительства, Трамп впервые заявил, что готов к компромиссу с демократами по спорным вопросам здравоохранения.

«Сейчас у нас продолжаются переговоры с демократами, которые могут привести к очень положительным результатам. И я говорю о положительных вещах по здравоохранению», — добавил Дональд Трамп.

После выборов в ноябре 2024 года республиканцы контролируют как Сенат, так и Палату представителей. То есть, Трамп имеет свое монобольшинство в Конгрессе. Впрочем, для принятия решений по финансированию правительства в Сенате, где республиканцы имеют 53 места, нужно 60 голосов. Поэтому им нужно договариваться с демократами.

Для последних чуть более чем за год до промежуточных выборов в Конгресс, когда американцы будут переизбирать всю Палату представителей и чуть более трети Сената, важно сохранить доступ их избирателей к программам медицинского страхования Obamacare и Medicaid. Иначе огромная часть электората за них просто не проголосует, потому что уже с 2026 года взносы на медицинское страхование для примерно 10 млн американцев возрастут более чем на 100%. В целом же «Один большой прекрасный закон» Трампа предусматривает сокращение по всем федеральным программам здравоохранения и на продовольственную помощь в течение следующего десятилетия более чем на $1 трлн.

Внешняя политика: почему шатдаун сделал только ужаснее

Эксперты и чиновники из разных европейских стран, с которыми ТСН.ua имел возможность пообщаться в Берлине и Париже в последние несколько недель, и без «шатдауна» отмечали существенные трудности в коммуникации с американскими чиновниками.

«National Security Council (Совет нацбезопасности США при Белом доме — Ред.) просто развален. В Госдепе половина ключевых отделов, похоже, просто не функционирует. Представьте, вашему правительству нужно решить какой-то вопрос, а в Вашингтоне в нужном ведомстве нет не то, что человека — просто целых соответствующих за это департаментов», — сказал ТСН.ua в Берлине на одном из мер немецкий чиновник.

Действительно, еще с мая этого года Трамп начал, де-факто, развал Совета нацбезопасности США при Белом доме, в частности подразделений по вопросам Европы и России, с передачей ее полномочий Пентагону и Госдепу. Однако существенное сокращение персонала коснулось и самих Министерства обороны и Государственного департамента, а также американской разведки. Замечания европейских чиновников, которые ТСН.ua также слышал и от ведущих европейских экспертов, относительно отсутствия нормальной коммуникации Вашингтона с европейскими союзниками, вполне оправданы. К тому же все это сейчас умножено еще и на шатдаун. Например, многие американские дипломаты и политики просто отменяют свое участие в различных мероприятиях за рубежом.

Сказался ли шатдаун в США на помощи Украине? В конце прошлой недели британское издание The Telegraph сообщило, что частичная приостановка финансирования американского правительства может существенно задержать поставки оружия Украине, в том числе под угрозой масштабный проект по дронам. Речь идет, очевидно, об инициативе Drone Deal — закупке украинских дронов в рамках пятилетнего соглашения и совместном производстве отдельных образцов, которую украинская делегация на прошлой неделе обсуждала с представителями Пентагона, Конгресса и военными во время визита в США.

«Речь идет не только о воздушных системах, но и о морских дронах и наземных роботизированных комплексах, в разработке и применении которых Украина имеет уникальный практический опыт», — сообщил на прошлой неделе секретарь СНБО Рустем Умеров.

Спикер украинского МИД Георгий Тихий заверил, что переговоры о дроновом соглашении между Украиной и США продолжаются, как это и было запланировано, и поставки продолжают поступать, «шатдаун» не отразился на помощи Украины. Посол Украины в США Ольга Стефанишина также заявила, что частичная остановка финансирования американского правительства не имеет прямого влияния на поставки вооружений Украине.

«Все запланированные поставки в ближайшие дни продолжают поступать согласно графику», — добавила Ольга Стефанишина.

Стоит также напомнить, что летом США и НАТО заключили соглашение PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований для Украины — Ред.), которое предусматривает закупку американского оружия для Украины за счет европейских стран. Ведь еще во время предвыборной кампании в прошлом году Дональд Трамп обещал, что больше не будет оказывать Украине безвозмездную военную помощь. К примеру, в сентябре СМИ сообщали, что Украина уже получила оружие из первого одобренного администрацией Трампа пакета, состоящего из двух поставок, на $500 млн.

Вместе с этим многие эксперты отмечают, что главные вопросы относительно внешней политики, в том числе и взаимодействия с европейскими союзниками по военной помощи Украине, проходят в Вашингтоне чуть ли не в «ручном» режиме. Это еще раз подтверждается свежим заявлением Трампа о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk.

«Я почти решил, в значительной степени. Думаю, хочу знать, что они с ними сделают, куда их направят. Думаю, мне следует это выяснить», — заявил президент США в понедельник, 6 октября, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Украинские чиновники и западные аналитики призывают не спешить с выводами, что уже, условно, завтра Украина получит американские ракеты Tomahawk. Ведь США имеют в своем арсенале другие мощные системы, которые Киев за почти четыре года полномасштабной войны до сих пор не получил. Это, к примеру, ракеты JASSM. К тому же, заявление Трампа о якобы почти принятом им решении предоставить Украине Tomahawk может быть очередным «приглашением» Путина наконец-то сесть за стол переговоров о «заморозке» войны против Украины. Однако непонятно, какими будут действия Белого дома, когда Кремль в очередной раз это проигнорирует, еще и в разгар предвыборной кампании в США на промежуточных выборах в Конгресс.