Шатдаун в США угрожает поставкам оружия для Украины

Поставки американского оружия Украине / © ТСН.ua

Из-за приостановки работы правительства США (шатдауна) Украина предупреждает о возможных задержках в поставках ей американского оружия. Переговоры о военной поддержке были заморожены после того, как федеральное правительство 1 октября прекратило работу.

Об этом сообщает The Telegraph.

Сотни тысяч госслужащих отправили в вынужденные отпуска после неудачи демократов и республиканцев в согласовании госбюджета. Это поставило под сомнение переговоры о возможном соглашении между США и Украиной о дронах, сообщил источник в украинском правительстве. Тем временем гуманитарные организации предупреждают о «массированных атаках» России «беспрецедентной интенсивности» на фоне шатдауна в США.

Украинская делегация прибыла в Вашингтон 30 сентября для встреч с Белым домом с целью согласования соглашения об обмене технологиями беспилотников — в этой области у Киева мировое лидерство — в обмен на американские роялти. Однако из-за шатдауна эти переговоры оказались под угрозой, потому что федеральных работников попросили оставаться дома.

«Я не вижу, как они продолжатся. Наибольшее беспокойство вызывает то, что у нас продолжается много переговоров о будущих поставках [оружия]. Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого шатдауна», — сказал источник в украинском правительстве.

Источник также отметил, что «другие украинские делегации, которые должны были прибыть в ближайшие недели, сейчас пересматривают свои планы».

Будущая сделка по дронам, которая может стоить миллиарды долларов, имеет поддержку президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского и могла бы стать ключевым шагом в укреплении партнерства по безопасности между Вашингтоном и Киевом.

В прошлом месяце США согласовали пакет помощи Украине на 500 млн долл. — первый после возвращения Трампа в Белый дом, финансируемый за счет взносов стран НАТО. Пока неясно, повлияет ли шатдаун на эти поставки.

Отмена переговоров между украинскими и американскими чиновниками усиливает беспокойство, что недавнее потепление в отношениях может сойти на нет именно тогда, когда Украина несет большие потери на фронте.

«Сейчас мы наблюдаем российские атаки на Украину беспрецедентной интенсивности, и Украина нуждается в постоянных поставках нового оружия, чтобы отражать эти массированные удары. Пока Путин наращивает свою войну против Украины и европейских стран, этот шатдаун в США подает очень плохой сигнал, который может подорвать европейскую безопасность, ведь и Европа, и Украина в значительной степени зависят от американского оружия в противодействии российской агрессии», — рассказал исполнительный директор организации Hope for Ukraine Юрий Боечко.

Напомним, Конгресс США не смог договориться о финансировании, что привело к шатдауну — остановке работы правительства. Причиной стали провал переговоров между республиканцами и демократами по финансированию здравоохранения, а также использование ситуации для влияния на промежуточные выборы 2026 года.

Заметим, еще в июле Зеленский сообщил, что обсуждает с Трампом потенциальную «мегасделку». Суть договоренности: США покупают проверенные в боях украинские дроны, а Украина обязуется закупать значительное количество американского вооружения.