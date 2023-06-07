Шебекино пылает после "прилетов" – над городом вздымается дым (фото)

В Шебекино Белгородской области загорелся мощный пожар.
В Шебекино Белгородской области РФ после утренних "прилетов" 7 июня разразился масштабный пожар.
Об этом сообщают жители в местных Telegram-каналах.
По словам очевидцев, утром в городе раздавались взрывы, а власти разослали уведомления об обстреле.
"Город в дыму от больших пожаров на свалке и одном из предприятий", — пишут паблики.
Напомним, российские добровольцы в Белгородской области обратились к руководству РФ с жестким требованием.
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