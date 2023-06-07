Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шебекино пылает после "прилетов" – над городом вздымается дым (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
6482
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шебекино пылает после "прилетов" – над городом вздымается дым (фото)

Шебекино пылает после прилетов. / Фото: скриншот с видео

В Шебекино Белгородской области загорелся мощный пожар.

В Шебекино Белгородской области РФ после утренних "прилетов" 7 июня разразился масштабный пожар.

Об этом сообщают жители в местных Telegram-каналах.

По словам очевидцев, утром в городе раздавались взрывы, а власти разослали уведомления об обстреле.

"Город в дыму от больших пожаров на свалке и одном из предприятий", — пишут паблики.

Шебекино пылает после прилетов. Фото: скриншот с видео. / ©
Шебекино пылает после прилетов. Фото: скриншот с видео.
Шебекино пылает после прилетов. Фото: скриншот с видео. / ©
Шебекино пылает после прилетов. Фото: скриншот с видео.

Напомним, российские добровольцы в Белгородской области обратились к руководству РФ с жестким требованием.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
6482
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация