Шебекино пылает после "прилетов" – над городом вздымается дым (фото)

В Шебекино Белгородской области РФ после утренних "прилетов" 7 июня разразился масштабный пожар.

Об этом сообщают жители в местных Telegram-каналах.

По словам очевидцев, утром в городе раздавались взрывы, а власти разослали уведомления об обстреле.

"Город в дыму от больших пожаров на свалке и одном из предприятий", — пишут паблики.

Шебекино пылает после прилетов. Фото: скриншот с видео.

Шебекино пылает после прилетов. Фото: скриншот с видео.

Напомним, российские добровольцы в Белгородской области обратились к руководству РФ с жестким требованием.

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