Шенгенские визы россиянам в Европу: какие страны выступили против усиления антироссийских санкций

В Праге 30 августа проходит саммит министров иностранных дел ЕС. В повестке дня – усиление санкций против России.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Какие страны выступают за такую идею, а также есть ли те, кто против?

"Прага сегодня принимает министров иностранных дел и министров обороны стран членов ЕС. Ну и один из самых главных вопросов, которые будут здесь обсуждать, вокруг которого продолжаются оживленные дискуссии — это запрет выдачи шенгенских виз гражданам России. Позиция Украины единодушна — полный запрет выдачи виз россиянам. Об этом ранее заявлял и президент Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба", — отметил корреспондент.

Уже публично поддержали эту инициативу, в частности, Чехия, которая и принимает этот неформальный саммит и страны Балтии. Однако есть страны, которых украинским дипломатам придется уговаривать. Пока что против такого бана выступают Португалия, Германия, Греция, Италия, Кипр и Венгрия.

Также накануне встречи министров Германия и Франция выступили с общим заявлением о том, что они также против полного запрета.

Оставить окно для настоящих оппонентов Путина, оппозиции не прочь и Украина. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Правда он отметил, что странам, которые до сих пор сомневаются и против решения запретить россиянам посещать ЕС, нужно окончательно избавиться от иллюзий относительно нынешнего кремлевского режима", — добавил корреспондент.

"Безусловно, коллективная ответственность, когда все виноваты автоматически из-за действий одного человека — это неправильной. Поэтому надо сохранить окно возможностей для настоящих оппонентов Путина, для диссидентов. И по гуманитарным причинам. Или при процедуре предоставления статуса беженца — сохранить им возможность выезда в Европу. Но вот этот нарратив, что это "война Путина" — это просто самообман. Разве русские солдаты, которые убивают и насилуют — это Путин? Нет, это граждане Росих. Разве их родственники, которые поддерживают их участие в войне и вдохновляют их и говорят: "Молодец, давай! Мочи хохлов!" — это что Путин делает? Нет, это делают конкретные граждане России. Я считаю наиболее важным, чтобы те европейцы, те европейские страны, которые еще имеют определенные иллюзии по поводу российской политики и российского общества, чтобы они их избавились", — сказал Кулеба.

Встреча министров ЕС в Праге неформальна, то есть никаких конкретных решений, вероятно, приниматься не будет. Поэтому, если говорить о том же запрете на выдачу шенгенских виз, то аналитики прогнозируют, что министры могут прийти к компромиссному решению, а именно отмене соглашения ЕС с Россией об облегчении визового режима. Результаты переговоров, если они и будут ожидать уже завтра, во время заключительного дня встречи министров.

Напомним, в Польше работают над концепцией, позволяющей ограничить въезд гражданам России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Петр Вавжик.

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