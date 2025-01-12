Шенгенскую зону могут расширить в этом году: одна из стран заявила о завершающей стадии подготовки

Кипр планирует выполнить все требования по присоединению к концу 2025 года. Но эксперты предупреждают о возможных осложнениях из-за оккупации части острова Турцией.

Президент Никос Христодулидис заявил, что Кипр урегулирует все технические вопросы, необходимые для присоединения страны к Шенгенской зоне безвизового передвижения еще до конца текущего года.

Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что Кипр и Ирландия являются единственными странами, входящими в состав Европейского союза, но до сих пор не включенными в Шенгенскую зону.

"Мы рассмотрели все политические проблемы по линии прекращения огня и сейчас завершаем технические детали, необходимые для присоединения", — сказал Христодулидис.

Он отметил, что присоединение Кипра к Шенгенской зоне предоставит стране дополнительные возможности в сфере туризма и инвестиций.

Кипр является членом Евросоюза в 2004 году и его граждане пользуются правом на свободное передвижение по территории 27 стран ЕС. Но членство в Шенгене расширит их возможности, ведь в эту зону входят несколько стран вне ЕС.

Присоединение к Шенгену может увеличить внутреннюю напряженность на острове, который уже 50 лет разделен между Республикой Кипр на юге и северной частью, оккупированной Турцией. Эксперты отмечают, что после присоединения к Шенгену на так называемой зеленой линии, то есть в буферной зоне между двумя частями острова, придется ввести жесткий пограничный контроль. В ЕС уже предупредили правительство Кипра, что полноправное членство в Шенгене потребует от властей внести изменения в Регламент о зеленой линии, регулирующий правила передвижения по разделенному острову.

Напомним, в Румынии от 1 января 2025 года прекратили функционирование 30 трансграничных пунктов пропуска. Это произошло из-за обретения Румынией и Болгарией статуса полноправных членов Шенгенской зоны и отмены пограничного контроля на въезде/выезде в другие страны Шенгена.

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