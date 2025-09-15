Шершни убили брата и сестру: мальчик получил 300 укусов, девочка — 700

Шершень / © pixabay.com

Реклама

На юго-западе Китая маленькие брат и сестра трагически погибли после того, как их сотни раз ужалили шершни, что привело к задержанию фермера по обвинению в убийстве по неосторожности.

Это событие произошло 28 июня в селе в уезде Мудин провинции Юньнань, где на семилетнего мальчика и его двухлетнюю сестру напали рои шершней, как сообщает SCMP.

Обычно дети находились на попечении бабушки и дедушки, а их родители работали мигрантами в восточной провинции Чжэцзян.

Реклама

В тот роковой день бабушка взяла детей с собой на работу на кукурузном поле. Потом брат и сестра пошли поиграть в соседний сосновый лес.

Их крики о помощи первой услышала соседка, которая пошла на поиски и тоже была ужалена. Женщина быстро побежала, чтобы предупредить их бабушку.

Бабушка поторопилась спасти детей. Сначала она отнесла мальчика, который был ближе, к безопасному месту, а потом вернулась, чтобы спасти маленькую девочку.

Когда приехала скорая помощь, девочка была без сознания из-за тяжелых травм. Мальчик был доставлен в больницу, где он находился в отделении интенсивной терапии, но на следующий день, к сожалению, умер.

Реклама

Бабушка также была госпитализирована на неделю из-за укусов.

Родители детей вернулись домой на следующий день, но узнали, что их дети скончались.

«Мои дети были искусаны по всему телу — голова, руки, ноги, спина и живот. Ни одна часть тела не была невредима», — рассказал СМИ их отец, известный как Ян.

Позже судебно-медицинские эксперты сообщили, что мальчика укусили более 300 раз, а его сестра выдержала 700 укусов.

Реклама

Местная полиция идентифицировала насекомых как Vespa velutina nigrithorax, широко известную как желтоногий шершень, согласно выводам лесного управления.

Их разводил фермер по фамилии Ли, которого сначала задержали на неделю по обвинению в убийстве по неосторожности, но затем выпустили под залог, пока полиция продолжала расследование.

Ли выплатил семье жертв 40 000 юаней (5600 долларов США) компенсации, заявив, что не имеет больше средств.

По его словам, он занимался разведением шершней в течение последних двух лет без каких-либо предварительных инцидентов.

Реклама

Ли вспомнил, что инвестировал 50 000 юаней в разведение шершней, чтобы продавать куколок, считающихся местным деликатесом.

После трагической гибели детей он убил всех шершней.

Департамент лесного хозяйства округа обнаружил, что Ли не сообщил о породах, которые он разводил, как того требуют местные правила.

В ответ на инцидент власти провели проверку всех пчеловодческих хозяйств в регионе, наложив запрет на разведение желтоногих шершней.

Реклама

Напомним, отдых в Колумбии закончился трагедией, 21-летняя девушка погибла из-за роковой ошибки гида.