Шесть человек погибли в результате нападения террориста-смертника на китайских инженеров в Пакистане

Это третье крупное нападение на китайских граждан на юге Пакистана за неделю.

В Пакистане во вторник, 26 марта, террорист-смертник на своем авто протаранил колонну китайских инженеров, работавших над проектом строительства дамбы на северо-западе Пакистана. Погибли шесть человек, сообщила полиция. Это третье крупное нападение на китайских граждан на юге Пакистана за неделю.

Об этом сообщает Reuters.

Первые две атаки поразили авиабазу и стратегический порт в юго-западной провинции Белуджистан, где Китай инвестирует миллиарды в инфраструктурные проекты.

Инженеры направлялись из Исламабада в свой лагерь на месте строительства дамбы в Дасу в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщил в комментарии Reuters начальник региональной полиции Мохаммад Али Гандапур.

"Пять граждан Китая и их пакистанский водитель были убиты во время нападения", – сказал Гандапур.

Дасу является местом большой дамбы, и в прошлом этот район подвергался нападениям. В 2021 году в результате взрыва в автобусе погибли 13 человек, в том числе девять граждан Китая.

Китайские инженеры работали над рядом проектов Пакистана, а Пекин инвестировал более 65 миллиардов долларов США в инфраструктурные проекты в рамках Китайско-Пакистанского экономического коридора (CPEC) в рамках более широкой инициативы "Один пояс, один путь".

Никто не взял на себя ответственность за атаку в 26 марта 2024 года, равно как и за атаку 2021 года. В Пакистане действуют двойные повстанческие группы: одна – исламистами, а другая – этнические боевики, стремящиеся отделиться.

Хотя этнические боевики, стремящиеся вытеснить Пекин из богатого полезными ископаемыми Белуджистана, в первую очередь нацелены на интересы Китая, они обычно действуют на юге и юго-западе страны – далеко от места нападения, которое произошло во вторник.

Исламисты в основном действуют на северо-западе страны.

Полиция Хайбер-Пахтунхвы прибыла на место и стала оказывать помощь.

Источник в полиции сообщил Reuters, что конвой перевозил сотрудников строительной фирмы China Gezhouba Group Company (CGGC), работавшей над проектом гидроэлектростанции Дасу – той же компании, которая являлась объектом нападения в 2021 году.

Строительные работы прекратились на несколько месяцев после нападения.

По словам источника в канцелярии премьер-министра, нападения произошли за неделю до того, как премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, как ожидается, прилетит в Пекин. Это будет первый визит Шарифа после вступления в должность после февральских выборов.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар осудил нападение и заявил, что страна будет продолжать давать отпор боевикам.

Напомним, у границы с Пакистаном застрелили полковника Корпуса стражей исламской революции.

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