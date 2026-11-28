Появление дронов над авиабазой связывают с Ираном / © ТСН

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Около шести неизвестных беспилотников кружили над авиабазой Королевских ВВС Великобритании RAF Lakenheath в графстве Саффолк 13 ноября. Американские военные применили средства противодействия дронам, чтобы отогнать аппараты, однако после этого их не обнаружили.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные об обстоятельствах инцидента.

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Что известно о дронах над RAF Lakenheath

По информации собеседников издания, над военным объектом одновременно заметили около шести беспилотников. Американские военные использовали развернутые на базе системы противодействия дронам и смогли отогнать аппараты. Однако ни британские, ни американские военнослужащие не смогли найти и осмотреть их.

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Из-за этого остается неизвестным, были ли беспилотники оснащены взрывчаткой, разведывательным оборудованием или другими устройствами. Собеседники FT предполагают возможную связь инцидента с Ираном, однако публичных доказательств происхождения дронов пока нет.

Еще во время первого сообщения об инциденте персоналу приказали оставаться в укрытиях. Как сообщает Sky News, журналисты ознакомились с текстом соответствующего предупреждения, в котором военнослужащих призвали перейти в ближайшее защищенное помещение.

Тогда в Военно-воздушных силах США заявили, что ни один военнослужащий, самолет или объект инфраструктуры не пострадал. Британское Министерство обороны сообщило, что военная полиция Минобороны, полиция графства Саффолк и силы безопасности американских ВВС оперативно отреагировали на появление беспилотников. Ситуацию быстро урегулировали, после чего база вернулась в обычный режим охраны.

Почему инцидент вызывает беспокойство

На RAF Lakenheath дислоцируется 48-е истребительное авиакрыло ВВС США. Это крупнейшее американское истребительное авиационное подразделение в Европе, на базе находятся около 7 тысяч военнослужащих и других работников.

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Еще в сентябре объект перевели на уровень угрозы Charlie — второй по высоте уровень тревоги, применяемый в системе безопасности Министерства обороны США.

Инцидент с дронами произошел на фоне других сообщений об угрозах американским военным объектам в Великобритании. В частности, осенью американские бомбардировщики вывели из базы RAF Fairford после сообщений о возможной угрозе, связанной с Ираном. В сентябре вблизи этого объекта задержали пятерых мужчин, а впоследствии двоим предъявили обвинения по нарушениям Закона о национальной безопасности.

Британская контртеррористическая полиция заявила, что считает крайне вероятной причастность иранского государства к этому делу. Расследование продолжается, а сами обвинения еще не означают доказательства вины подозреваемых.

Иран уже атаковал военные базы других стран

В июне 2025 года Иран нанес ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Это явилось ответом на американские удары по иранским ядерным объектам. Тегеран подтвердил атаку, а катарская сторона заявила о перехвате ракет средствами ПВО и отсутствии погибших и раненых.

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Уже 28 февраля 2026 года Иран атаковал баллистическими ракетами американскую военно-морскую базу в Бахрейне. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что на одной из военных баз в стране находились около 300 британских военнослужащих, некоторые из них — в нескольких сотнях метров от места удара. Впоследствии спутниковые снимки, проанализированные Associated Press, показали разрушение здания и повреждение радиолокационных куполов в штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Манаме.

Еще одним объектом, оказавшимся под угрозой, стала общая американо-британская военная база на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. 21 марта Иран запустил в ее направлении две баллистические ракеты средней дальности. Ни одна не достигла цели: одна вышла из строя во время полета, а другая перехватила американский военный корабль. По данным британского правительства, обе ракеты упали или были уничтожены вдали от базы.

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