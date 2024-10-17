Российские дезертиры получают разрешение на пребывание во Франции после бегства с войны в Украине

Французские власти выдали разрешение на временное проживание в стране шести российским дезертирам, бежавшим из войны в Украине. У россиян не было никаких проездных документов или загранпаспортов.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Сейчас россияне живут во Франции, пока происходит рассмотрение их представления на получение политического убежища.

"Впервые страна ЕС впустила группу дезертиров, у которых не было никаких проездных документов или загранпаспортов", — цитирует The Guardian пресс-секретаря группы по содействию российским дезертирам Ивана Чувиляева.

Эта организация помогает русским солдатам избегать военной службы. И именно она способствовала россиянам на этот раз.

По мнению Чувиляева, решение Франции принять россиян может побуждать других российских солдат дезертировать, а также создать прецедент с точки зрения других западных стран.

“Решение Франции является результатом широкого сотрудничества между французскими властями и группой правозащитных организаций. Мы надеемся, что это означает начало того, что больше дезертиров будет пускаться в Европу”, — отметил Чувиляев.

Известно, что организация Чувиляева помогла уже более 2000 российским военным бежать за границу. Среди них те, кто уже воевал в Украине, а также срочники и офицеры, которым удалось бежать еще до отправления на фронт.

Все шесть российских солдат прибыли в Париж отдельными авиарейсами за последние несколько месяцев, после того как бежали из России в Казахстан в 2022 и 2023 годах.

Напомним, как бойцы 3-й штурмовой залетели в тыл к врагу и взяли в плен оккупантов. На видео можно увидеть, как бойцы штурмуют посадку, зачищают улицы населенного пункта и продолжали идти вперед, несмотря на полученные ранения. Оккупантов выкуривали из нор лесополосы и доставали из подвалов разбомбленного селения.

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