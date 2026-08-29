Шесть сценариев нападения на НАТО: разведка раскрыла отчаянные планы Путина

Кремлевский диктатор вынашивает планы нападения на НАТО / © ТСН.ua

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Западные правительства уже долгое время предупреждают о вполне реальной угрозе нападения России на страны Североатлантического альянса . Именно по этим тревожным сигналам директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф совершил редкий визит в Москву, чтобы передать руководству Кремля жесткое предупреждение о недопустимости эскалации.

Об этом пишет The Telegraph.

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Сценарий 1: Нападение в крымском стиле на соседние страны НАТО

Наиболее обсуждаемым вариантом на столе у Владимира Путина остается повторение сценария оккупации Крыма и Донбасса 2014 года в странах Балтии. Российские агенты под прикрытием могут спровоцировать искусственные протесты из-за якобы притеснения этнического российского меньшинства в эстонском городе Нарва или латвийском Даугавпилсе. Под прикрытием этих беспорядков российские военные в гражданской одежде пересекут границу и захватят ключевые города, поставив Альянс перед сложной дилеммой по формату применения силы против протестующих.

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Однако эксперты убеждены, что правительства Эстонии, Латвии и Литвы годами готовились именно к такому развитию событий, поэтому появление новых «зеленых человечков» вызовет мгновенный и жесткий вооруженный отпор.

Сценарий 2: Открытая конвенционная агрессия

Самым плохим, хотя и менее вероятным вариантом является открытое конвенционное нападение на соседние государства, при котором Москва одновременно начинает вторжение из Калининграда и Беларуси, чтобы перерезать стратегический Сувалкский коридор между Польшей и Литвой. Тем временем российские десантники или морские пехотинцы высаживаются на шведском острове Готланд в Балтийском море для создания зоны противовоздушной обороны, полностью отрежущей страны Балтии от остальных союзников.

Однако реализация такого плана крайне сомнительна, поскольку регулярные вооруженные силы РФ полностью увязли в войне против Украины и не имеют больших боеспособных подразделений вблизи эстонской границы. Марк Галеотти отмечает, что в случае открытого пересечения границы силы вторжения мгновенно подвергаются сокрушительным ударам авиации и ракетным системам Альянса непосредственно по своим тыловым подразделениям обеспечения.

Сценарий 3: Локальное вторжение и провокации

Осознавая невозможность открытой войны, Москва может прибегнуть к более мелким провокациям, таким как инсценировка аварийной посадки российского вертолета из-за «технической неисправности» на территории Польши или Литвы с последующим отправлением туда «спасательной команды». К этой же категории относятся случаи, когда ракеты и беспилотники случайно пролетают над Украиной и падают в Польше, Румынии или Молдове.

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Соавтор недавнего отчета Центра анализа европейской политики (CEPA) и профессор Королевского колледжа Лондона Сэм Грин объясняет, что такие маневры намеренно балансируют ниже порога открытой войны. Главная цель Кремля заключается в запугивании западных политиков и эксплуатации их медлительности: пока европейские столицы будут выяснять обстоятельства инцидента и искать виновных, россияне уже успеют достичь своей цели.

Сценарий 4: Атака под чужим флагом

Более серьезную опасность представляет возможное использование Москвой перехваченных украинских дронов для атаки под чужим флагом, чтобы имитировать ложный удар ВСУ по территории Польши, где уже растут антиукраинские настроения. Аналитик Chatham House Кир Джайлз отмечает, что такая провокация может иметь определенный политический эффект, однако не совсем понятно, какая именно цепь событий позволит России использовать этот инцидент для полной нейтрализации Альянса.

Сценарий 5: Диверсии в Европе с человеческими жертвами

Слабым местом Запада является уязвимость к диверсиям далеко за пределами стран, непосредственно граничащих с Россией. Недавние подозрительные инциденты, например обнаружение взрывного дрона у украинского самолета в немецком аэропорту Лейпцига 4 августа и взрыв на итальянском складе оружия через неделю после этого, обошлись без человеческих жертв. Следующим логичным шагом для тестирования решительности Североатлантического союза могут стать взрывы европейских поездов или бомбардировка заводов с реальными массовыми потерями.

Эксперты отмечают, что гипотетическое столкновение дрона с пассажирским лайнером вблизи аэропортов Схипгол или Шарль-де-Голль может привести к 200–300 жертвам среди гражданского населения, что заставит НАТО реагировать максимально жестко.

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Сценарий 6: Масштабные кибератаки

К этой же категории относятся и потенциальные масштабные кибератаки, способные спровоцировать катастрофические последствия без прямого военного вмешательства и подпадают под размытое действие пятой статьи. Теоретический хакерский удар по компьютерным системам Национальной службы здравоохранения Великобритании, из-за которого врачи не смогут найти запасы донорской крови первой группы с положительным резус-фактором (O positive), будет стоить реальным жизням. Так же опасны обвал фондовой биржи или ключевых аэропортов, что может существенно повлиять на принятие политических решений.

Именно для предотвращения таких трагических просчетов директор ЦРУ совершил свой беспрецедентный визит в российскую столицу. Американская разведка четко дала понять Москве, что спецслужбы гораздо быстрее установят виновников любой диверсии, и Соединенные Штаты не позволят Путину уйти от ответственности за попытки взорвать единство свободного мира.

Напомним, западные разведывательные службы фиксируют рост отчаяния в Кремле , что может подтолкнуть российского диктатора к применению тактического ядерного оружия или прямому нападению на одну из стран НАТО.

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