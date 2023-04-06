Шестилетний мальчик дважды выстрелил в учительницу, а до этого пытался задушить воспитательницу в детском саду.

Школьный совет проголосовал за приобретение прозрачных рюкзаков для всех учащихся.

В США 25-летняя учительница Эбби Цвернер подала иск против руководства начальной школы Речен в городе Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), требуя возмещения в размере 40 миллионов долларов после того, как в нее стрелял ученик.

Об этом пишет Mirror.

Эбби Цвернер утверждает, что дирекция заведения проигнорировала ее предупреждение о поведении ребенка. Так что однажды мальчик прострелил ей руку и грудь прямо в школьном классе.

Женщина провела в больнице около двух недель и перенесла четыре операции.

"Стрельба всколыхнула страну. Многие удивились: как такой маленький ребенок мог получить доступ к оружию и расстрелять своего учителя", — говорится в источнике.

Полиция пока никому, включая парня, не предъявила обвинений в стрельбе. В то же время руководитель заведения был уволен школьным советом, а помощник директора ушел в отставку.

Правление также проголосовало за установку металлоискателей в каждой школе округа, начиная с Речнека, и за приобретение прозрачных рюкзаков для всех учащихся.

В иске адвокаты учительницы утверждают, что все ответчики знали, что мальчик был "потенциальным насильником" в школе и дома, включая эпизод в прошлом году, когда он "душил" свою воспитательницу в детском саду.

"Все ответчики знали, что Джон Доу терроризировал как учеников, так и учителей. Он постоянно физически травмировал людей как в школе, так и вне ее", — говорится в иске.

Школьные власти перевели мальчика в другую школу на оставшийся год, но позволили ему вернуться в Ричнек в первый класс осенью.

Там школьника перевели на индивидуальный график, "потому что он гонялся за учениками по игровой площадке с ремнем и хлестал их". Мальчик не реагировал на замечания персонала и ругался.

Согласно измененному расписанию, один из родителей должен сопровождать мальчика в течение учебного дня.

"На обеспокоенность учителей поведением Джона Доу администрация начальной школы Ричнека не реагировала", — говорится в иске.

Родители мальчика согласия на перевод сына в специализированный класс, где он должен быть вместе с другими учениками с проблемами поведения, не дали.

Известно, что мальчик использовал пистолет своей матери, который, по словам полиции, был приобретен легально. Адвокат семьи мальчика заверил, что огнестрельное оружие женщина держала под замком.

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