Шестилетняя девочка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика: в какое время уложилась

Кубик Рубика / © Unsplash

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Шестилетняя Лянь Юньчжи из китайской провинции Сычуань Девочка показала мировой рекордсменкой по сборке кубика Рубика.ла результат, поразивший даже опытных участников соревнований.

Об этом сообщает BBC News Russian.

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Что известно о рекорде

Через три дня Лянь дважды обновила женский мировой рекорд в дисциплине 3x3x3 на соревнованиях, сертифицированных Всемирной ассоциацией кубиков (WCA).

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Первоначально ее средний результат составил 4,52 секунды. Однако вскоре девочка улучшила его до 4,27 секунды.

По данным China News Service, Лянь стала первой женщиной в мире, которой удалось сложить кубик Рубика со средним результатом менее чем за 4,5 секунды.

К такому результату девочка готовилась в течение года. Она тренировалась по два-три часа каждый день и изучила более 1300 алгоритмов для скоростной сборки кубика.

Тренировки Лянь проходили не только дома, но и на занятиях в школе.

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Как мы писали, большинство людей могут задержать дыхание всего на 30 секунд — 2 минуты, тогда как профессиональные фридайверы благодаря многолетним тренировкам демонстрируют гораздо большие результаты. В июне 2025 года хорват Витомир Маричич установил мировой рекорд, проведя под водой без вдоха 29 минут и 3 секунды. Для этого перед погружением он использовал специальную технику дыхания чистым кислородом и проходил тщательную подготовку. Женский рекорд по добровольной задержке дыхания под водой – 18 минут 32,59 секунды – принадлежит бразилийке Каролине Маричен Мейер и остается непревзойденным с 2009 года. В то же время, повторять подобные результаты без профессиональной подготовки и надзора опасно для жизни.

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