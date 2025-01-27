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Шестимесячного мальчика ели крысы, пока его папа спал (фото)

Шестимесячного мальчика ели крысы, пока его папа спал (фото)

Шестимесячного мальчика ели крысы, пока его папа спал (фото)

Крыса / Фото: Pexels

Ребенок получил более 50 укусов.

В США маленького мальчика погрызли крысы, пока его папа спал в соседней комнате. Это произошло после того, как 154-килограммовая женщина легла на своего приемного 10-летнего сына, чтобы наказать, и он скончался.

В сентябре в 2023 году Дэвид Шонабаум позвонил в службу спасения после того, как проснувшись, обнаружил своего маленького сына, которому на то время было шесть месяцев, в крови после укусов крыс. Об этом сообщает Unilad.

Младенец пострадал от более 50 укусов, а его пальцы были сильно повреждены.

Во время допроса в полиции Эвансвилл Дэвид сказал: "Кровь была по всей подушке. Я взял его на руки, увидел кровь везде, его подгузник наполовину свисал с него. Я отнес его в ванную, и тогда я еще не знал, что происходит, потому что я не видел его рук... Я подумал, что у него носовое кровотечение".

Крысы обглодали плоть мальчика с верхней части его пальцев, и после того, как его доставили в больницу, несколько пальцев ребенка пришлось ампутировать.

Отец из Индианы рассказал полиции, что перед тем, как его сына покусали, он работал над тем, чтобы сделать дом чистым и чистоплотным для своей жены.

"Пытался быть хорошим мужем и сделать так, чтобы в доме было чисто", — сказал он следователям. "Я сразу подумал, что это крысы, потому что это единственное, что могло быть в той комнате всю ночь".

Дэвид Шонабаум / Фото: Evansville Police Department / ©
Дэвид Шонабаум / Фото: Evansville Police Department

В ходе дальнейшего расследования прокурор назвал интерьер дома "домом ужасов", а следственная группа также нашла в комнате Шонабаума старые продукты питания.

Отец признался, что каждое утро регулярно видел крыс в ванной комнате, недалеко от места, где должен был спать ребенок.

Хотя чиновники отпустили Шонабаума после первого допроса, позже его задержали и предъявили обвинения по трем пунктам в небрежном отношении к детям – один в отношении пострадавшего ребенка и двое в отношении других детей, живущих в этом "доме ужасов".

В октябре в прошлом году он был приговорен к 16 годам за решеткой.

Дэвид Шонабаум / Фото: Vanderburgh County Prosecutor's Office's / ©
Дэвид Шонабаум / Фото: Vanderburgh County Prosecutor's Office's

Что касается матери, Энджел Шонабаум, она признала себя виновной по одному пункту небрежного отношения к иждивенцу, что привело к тяжким телесным повреждениям, и по двум пунктам небрежного отношения к иждивенцу, и была приговорена к запрету, согласно сообщению прокуратуры округа Вандербург.

Прокурор Диана Моэрс сказала: "Энджел Шонабаум взяла на себя ответственность за свою роль в доме, который был признан отвратительной и опасной средой для проживания ее троих детей. Хотя ее не было в доме во время инцидента с укусом крысы, важно отметить, что она притягивается к ответственности за то, что не обеспечила надлежащие условия проживания для своих детей и потеряла над ними опеку".

Тетя ребенка, Делейна Турман, также заключила соглашение о признании вины и была приговорена к двум годам условно.

Хотя ребенок выжил, власти заявляют, что он останется навсегда изуродованным.

Напомним, в Житомирской области женщина издевалась над своим ребенком. Пока 10-летний мальчик находится в медицинском учреждении, где с ним работают психологи.

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