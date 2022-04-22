Шестой санкционный пакет против РФ: когда он может быть принят и какие ограничения, вероятнее всего, будут в нем

Шестой санкционный пакет против РФ: когда он может быть принят и какие ограничения, вероятнее всего, будут в нем

В начале следующей недели странам-членам Европейского Союза может быть представлен шестой санкционный пакет против России для принятия решения.

Как пишет издание Politico, в настоящее время в Брюсселе разрабатывается план относительно того, какие ограничения внести в следующий пакет за военную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает американское агентство Politico со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что новый пакет должен включать определенную форму запрета на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество российских банков, чтобы исключить из международной платежной системы SWIFT. Как говорится в статье, крупные российские банки, такие как "Газпромбанк" и "Сбербанк", пока не попали под европейские санкции, поскольку они вовлечены к сделках с энергоносителями.

В Брюсселе продолжается дискуссия по поводу того, насколько быстрым и всеобъемлющим будет отказ от импорта из России в будущем, поскольку такие страны, как Германия и Венгрия, зависящие от импорта энергоносителей из России, пытаются смягчить предложения. Поэтому запрет на нефть, скорее всего, будет различать разные сорта российской нефти и способ их доставки морским путем или трубопроводом.

Один из дипломатов ЕС рассказал, что они ожидают, что следующий пакет санкций будет представлен странам ЕС уже в понедельник, после чего послы ЕС смогут обсудить его в течение недели и, возможно, принять до пятницы. В то же время другие собеседники утверждают, что официальное решение о сроках от Европейской комиссии пока не принято, хотя все они ожидают санкционную инициативу в начале недели.

Напомним, из-за санкций, объявленных США, в Нидерландах признали банкротом "дочь" российского "Альфа-банка". Это первое финучреждение РФ, заявившее о банкротстве.

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