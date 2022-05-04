Шестой санкций пакет против РФ: послы ЕС не смогли согласовать новые ограничения из-за позиции четырех стран

Шестой санкций пакет против РФ: послы ЕС не смогли согласовать новые ограничения из-за позиции четырех стран

Исполнительная власть Европейского Союза в среду, 4 мая, предложила самый жесткий пакет санкций против РФ за войну в Украине, но несколько стран помешали достижению договоренностей.

Болгария, Венгрия, Словакия и Чехия выразили обеспокоенность по поводу нефтяного эмбарго на встрече представителей 27 правительств ЕС.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как пишет издание, послы этих стран выразили озабоченность, что остановка поставки нефти не даст им достаточно времени для адаптации.

Отмечается, соглашение по санкциям против России может быть достигнуто на другой встрече в четверг или позже на этой неделе.

Предложение главы Еврокомиссии требует единодушной поддержки со стороны 27 стран ЕС, чтобы вступить в силу. Она включает в себя поэтапное прекращение поставок российской сырой нефти за шесть месяцев и продуктов нефтепереработки до конца 2022 года. Также предлагается запретить через месяц все судоходные и брокерские услуги, страховые и финансовые услуги, предлагаемые компаниями ЕС для транспортировки российской нефти.

Как сообщалось, в среду, 4 мая, глава Еврокомиссии представила шестой пакет санкций против России за ее военную агрессию против Украины. Среди ограничений – нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков, запрет государственных информационных вещателей РФ.

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