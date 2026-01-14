ТСН в социальных сетях

ШИ Илона Маска генерировала изображения сексуального характера: скандал набирает обороты

Коалиция женских организаций и активистов обратилась к Apple и Google с требованием удалить соцсеть X и связанный с ней чат-бот Grok из магазинов приложений из-за массовой генерации реалистических изображений сексуального характера, в том числе с участием детей.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
ШИ Илона Маска

ШИИлона Маска оказался в центре скандала из-за недопустимого контента

Технологические гиганты оказались под давлением из-за неконтролируемого поведения искусственного интеллекта в соцсети Илона Маска. Активисты утверждают, что приложение нарушает условия предоставления услуг как в App Store, так и в Google Play.

Об этом сообщает Reuters.

В чем обвиняют Grok

В коалицию, выдвинувшую ультиматум, вошли феминистическая группа UltraViolet, Национальная организация женщин и другие объединения.

По их данным, чат-бот Grok генерирует "сексуально окрашенные, унизительные или насильственные изображения женщин и детей".

«Мы действительно умоляем Apple и Google отнестись к этому чрезвычайно серьезно. Они поддерживают систему, в которой тысячи, если не десятки тысяч людей, особенно женщин и детей, подвергаются сексуальному насилию с помощью их собственных магазинов приложений», — заявила Дженна Шерман, директор компании UltraViolet.

Журналисты Reuters провели собственный тест и подтвердили: несмотря на определенные ограничения, Grok по требованию создает изображение людей в бикини.

Реакция Маска и молчание гигантов

Компания X не ответила на запрос о комментарии. Вместо этого xAI (разработчик Grok) отреагировала короткой фразой в стиле Маска: «Традиционные СМИ врут».

Apple и Google сохраняют молчание, хотя ситуация становится критической для их репутации, ведь обе компании декларируют жесткую политику защиты детей.

Мировой бойкот

Пока техногиганты думают, правительства и организации уже действуют:

  • Малайзия и Индонезия запретили Grok из-за откровенного контента.

  • Европа и Великобритания начали расследование.

  • Американская федерация учителей объявила, что покидает соцсеть X из-за «непристойных изображений детей», созданных ботом.

Активисты подчеркивают: то, как Apple и Google поступят из X, покажет, каковы их настоящие ценности на практике.

Напомним, эксперты бьют тревогу из-за опасного влияния ИИ на психику . Все больше людей обращаются к искусственному интеллекту за эмоциональной поддержкой, но вместо помощи попадают в ловушку собственных иллюзий, которые чат-боты не только поддерживают, но и усиливают до критического предела.

