ШИ может стать оружием: почему призывы притормозить технологии пугают США

Гонки искусственного интеллекта набирают обороты / © Фото из открытых источников

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Искусственный интеллект развивается настолько быстро, что вопрос его безопасности уже вышел за пределы технологической отрасли и стал частью глобального соперничества США и Китая. Одновременно с предупреждениями о потенциально опасных последствиях развития ИИ все громче раздаются призывы замедлить гонку по мощным моделям.

Об этом говорится в анализе The Economist.

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Почему разработчики ИИ хотят притормозить

В последнее время все большее число представителей технологической индустрии предупреждают: развитие ИИ может выйти из-под контроля , если мощность систем будет расти быстрее, чем возможности людей их контролировать.

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Речь идет не только об уже известных рисках — дезинформации, потере рабочих мест или злоупотреблении технологиями. Некоторые специалисты опасаются появления систем, которые смогут самостоятельно совершенствовать собственные возможности и действовать с меньшим участием человека.

Именно поэтому часть руководителей и исследователей ИИ выступает за временное замедление гонки. Они настаивают на дополнительных проверках, независимом аудите мощных моделей и правилах, позволяющих оценить риски еще до того, как новые системы получат широкое применение.

США не хотят уступать Китаю

Для Вашингтона проблема состоит в том, что любое замедление может иметь не только технологические, но и последствия.

США и Китай рассматривают искусственный интеллект как важную составляющую будущего экономического и военного превосходства. Поэтому для американских властей вопрос звучит не просто как "насколько безопасным должно быть ИИ", но и как "кто получит преимущество, если одна страна притормозит, а другая продолжит разработки".

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Как отмечает Reuters, конкуренция в сфере ИИ уже стала одним из важных вопросов в отношениях Вашингтона и Пекина: страны спорят из-за доступа к передовым чипам, технологиям и правилам регулирования отрасли, в то же время разрыв между их мощными моделями сокращается.

Для США это создает своеобразную ловушку. Ужесточение правил может уменьшить риски, но в то же время способно замедлить развитие американских компаний. Отсутствие ограничений, напротив, позволяет быстрее двигаться вперед, но увеличивает потенциальные последствия ошибок или злоупотреблений.

Возможны ли договоренности между США и Китаем

Отдельная проблема – военное использование искусственного интеллекта . Если автономная система получит возможность влиять на кибероперации, военные решения или критическую инфраструктуру, ошибка алгоритма может быть воспринята другой стороной как преднамеренная атака.

В такой ситуации особенно опасным становится сокращение времени на принятие решений. Людям может остаться всего несколько минут, чтобы понять, произошла ли техническая ошибка, или началась атака.

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Именно поэтому эксперты из обеих стран говорят о необходимости хотя бы минимальных предохранителей: сохранение человеческого контроля над самыми опасными решениями, четкие правила военного использования ИИ и каналы связи на случай чрезвычайных ситуаций.

Гонка ИИ уже стала геополитической

Еще несколько лет назад соперничество вокруг искусственного интеллекта в основном касалось технологического лидерства и прибыли компаний. Теперь оно все больше связано с военной безопасностью, доступом к передовым полупроводникам и влиянием государств на развитие технологий.

Китай уже сокращает отставание от американских разработчиков, а отдельные представители индустрии считают, что в ближайшей перспективе страны могут оказаться практически на одном уровне в создании самых мощных моделей.

Поэтому дискуссия о том, нужно ли притормозить развитие ИИ, фактически превратилась в гораздо более сложный вопрос: как одновременно не допустить опасного технологического прорыва и не позволить конкуренту получить преимущество из-за того, что одна сторона решила действовать более осторожно.

Напомним, в то же время некоторые ведущие разработчики ИИ увольняются из компаний из-за рисков сверхумного ИИ. Бывший исследователь передовой ШИ-лаборатории громко покинул свой пост, обвинив корпорации в безответственной погоне и создании технологии, которая в ближайшее время может выйти из-под контроля.

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