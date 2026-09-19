"ИИ-царь" и Силы искусственного интеллекта: как Трамп планирует сменить армию США и к чему здесь Китай

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп 19 сентября заявил о создании Сил искусственного интеллекта и будущем назначении человека, который будет руководить этим направлением. По его словам, ИИ — новая промышленная революция, а США должны сохранить превосходство над Китаем.

Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Реклама

Что задумал Трамп

Трамп сравнил будущие Силы ИИ с Космическими силами США, созданными во время его первой каденции. В то же время президент не раскрыл, сколько людей войдет в новую структуру, кому она будет подчиняться и какие именно будет иметь полномочия.

Реклама

Как сообщает Reuters, Трамп также собирается назначить нового советника по искусственному интеллекту — так называемого “ИИ-царя”. По данным агентства, конкретных деталей по формату работы AI Force президент пока не обнародовал.

Трамп заверил, что его администрация не собирается сдерживать развитие индустрии. По его словам, власти должны поддерживать сектор, а возможные злоупотребления контролировать с помощью уже имеющихся уголовных и гражданских механизмов.

ИИ должен стать новой промышленной революцией

Президент США заявил, что индустрия искусственного интеллекта в будущем может составить до 25% американского ВВП. Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты уже опережают Китай и другие страны и намерены удержать это преимущество.

Как уточняет Investing.com, Трамп увязывает создание AI Force с поддержкой стремительного развития технологической отрасли и одновременным наблюдением за ней.

Реклама

Конкуренция с Китаем является одним из главных факторов американской политики в сфере ИИ. Речь идет не только о развитии моделей искусственного интеллекта, но и об вычислительных мощностях, современных чипах и технологиях, которые могут иметь военное применение.

Почему Трамп вспомнил Космические силы

Сравнение с Космическими силами имеет конкретную основу. В первой каденции Трампа США создали новый вид вооруженных сил, который должен был сосредоточиться на военных операциях и возможностях страны в космосе.

На сайте US Space Force отмечают, что Космические силы официально стали отдельным видом американских вооруженных сил 20 декабря 2019 года.

В то же время из заявления Трампа не следует, что AI Force станет новым видом американских вооруженных сил. Пока президент говорит о структуре, которая будет заниматься искусственным интеллектом, тогда как ее окончательный статус и функции еще не детализированы.

Реклама

США не хотят подтормаживать ИИ

Объявление Трампа прозвучало в момент, когда в США усилились споры вокруг безопасности искусственного интеллекта. Часть представителей технологической индустрии призывает замедлить развитие мощнейших систем, опасаясь, что возможности ИИ могут развиваться быстрее механизмов контроля.

Financial Times пишет, что опасения по поводу быстрого развития ИИ усилились после сообщений о новых инцидентах с участием искусственного интеллекта и призывов известных представителей отрасли к большему вниманию к безопасности.

При этом Трамп выступает против существенного замедления отрасли. Для его администрации развитие ИИ остается связанным с экономическим ростом США и стремлением не уступить Китаю.

ИИ и глобальная гонка — последние новости

Искусственный интеллект уже не является лишь технологической гонкой между компаниями. США и Китай соревнуются за преимущество в создании мощнейших моделей, доступе к передовым чипам и военном применении ИИ, поэтому даже призывы замедлить развитие технологии в Вашингтоне воспринимают сквозь призму риска потерять позиции перед Пекином. Гонка ИИ между США и Китаем может изменить баланс сил, ведь разрыв между возможностями двух стран в этой сфере сокращается.

В то же время все острее возникает вопрос человеческого контроля над системами, которые работают с огромными массивами данных и могут использоваться в военной сфере. Чем сложнее такие технологии, тем меньше времени может оставаться людям на проверку информации перед принятием критического решения.

Показательный случай произошел при анализе данных американскими военными: система искусственного интеллекта создала ложный разведывательный вывод о китайском судне, якобы перевозившем компоненты ядерного оружия. Из-за ошибочного отчета ИИ американские военные готовили операцию по перехвату китайского судна и едва не атаковали его.

ИИ использовали для сочетания разведывательных данных из открытых источников и секретной информации, а затем с его помощью оформили стандартный отчет. Ошибка была обнаружена только непосредственно перед началом операции, хотя военные самолеты уже находились в воздухе, а бойцы готовились подняться на борт судна.

Этот случай особенно остро показывает проблему, о которой говорят сторонники более строгого контроля над ИИ: технология может ускорить анализ информации, но в то же время ошибка алгоритма в военной сфере способна иметь гораздо более серьезные последствия.

Новости партнеров

Новости партнеров