ШИ за секунды раскрыл то, что спасатели искали почти год: в горах обнаружили тело пропавшего врача

Дрон на Монвизо находит тело пропавшего туриста

В Италии спасательная команда отыскала тело врача, пропавшего без вести почти год назад, используя искусственный интеллект. Эта технология позволила проанализировать тысячи кадров из дронов и найти местонахождение человека.

Об этом пишет WIRED.

Как ИИ помог в поисках

Национальный альпийский и спелеологический спасательный корпус (CNSAS) привлек ИИ для анализа 2600 снимков, сделанных беспилотниками над горным районом площадью 183 гектара. Поисковая операция длилась менее трех дней, но тело 64-летнего врача Николая Ивальдо удалось обнаружить лишь спустя десять месяцев после его исчезновения.

Само программное обеспечение с искусственным интеллектом обнаружило на снимках пиксели необычного цвета. Как рассказал пилот дрона Саверио Изола, ИИ указал на несколько «подозрительных мест», которые спасатели проверили на следующий день.

«Мы проснулись в 4 утра, чтобы добраться до очень отдаленной точки с красивым видом на канал, где были обнаружены красные пиксели, и мы использовали дрон, чтобы проверить, действительно ли шлем», — вспомнил Изола.

После подтверждения находки спасатели вызвали вертолет для эвакуации тела. Это открытие подчеркивает, насколько технологии могут быть полезны в спасательных операциях.

