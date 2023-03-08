Школьницы попали в больницу после игры с доской для спиритических сеансов: что произошло

У девочек появились признаки обморока, беспокойства.
Десятки школьниц были госпитализированы после того, как они потеряли сознание при использовании доски для спиритических сеансов в школе.
Об этом сообщает Daily Star.
Уго Торрес, руководитель образовательного учреждения в Галерасе (Колумбия) заявил, что родители были проинформированы о том, что девочки были доставлены в больницу, добавив, что они все еще ждут новости от врачей.
"Учитывая зарегистрированные случаи, в сообществе был обнародован ряд комментариев, которые вместо того, чтобы помочь разрешить ситуацию, вызвали смущение и создали неблагоприятную среду для нашей работы. Школа ждет медицинских выводов, прежде чем предоставить обновленную информацию об инциденте", — сказал директор.
Торрес также отметил, что у первых двух госпитализированных учениц были сопутствующие заболевания.
Руководство и учителя школы сопровождали 28 учениц в госпиталь после того, как у девочек появились признаки обморока, беспокойства и других симптомов.
Пока неизвестно, когда школа планирует опубликовать обновленную информацию о медицинских диагнозах учащихся. Кроме того, местные власти пока не подтвердили, ведется ли полицейское расследование.
"Мы должны как можно быстрее выяснять, что происходит в школе, потому что дети не могут продолжать учиться в такой ситуации. Они всегда хорошо завтракают и нельзя сказать, что происходящее связано с нехваткой пищи", — сказала одна из матерей.
Напомним, в США женщина спасла свой брак благодаря "сексуальной магии". Она рассказала, что именно ритуалы помогли ей сблизиться с мужем.
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