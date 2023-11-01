Школьник создал мыло для борьбы с раком кожи и получил 25 тысяч долларов (фото)

Идея возникла из его воспоминаний о людях из Эфиопии.

Ученик средней школы Вирджинии, США, искал забавный научный эксперимент — и в конце концов сделал мыло для лечения рака кожи.

Об этом пишет nypost.com.

Хеман Бекеле, посещающий школу WT. Woodson в системе государственных школ округа Ферфакс (FCPS), был назван "Лучшим молодым ученым Америки" и награжден 25 000 долларов после победы в конкурсе 3M Young Scientist Challenge в этом году.

Идея подростка сделать мыло для лечения рака кожи возникла из его воспоминаний о людях, которые долгие часы работали на улице под палящим солнцем в Эфиопии, его родной стране.

"Рак кожи чаще всего встречается у людей, живущих в развивающихся странах", — сказал Бекеле. "Но средняя цена сделки составляет 40 тысяч долларов. Я был опустошен мыслью о том, что людям приходится выбирать между лечением и обеспечением своих семей едой".

Хеман Бекеле / Фото: 3M and Discovery Education 2023

Начинающий ученый начал исследовать рак кожи, особенно дендритные клетки, которые помогают иммунной системе атаковать раковые клетки.

Он использовал различные ингредиенты, включая салициловую кислоту, гликолевую кислоту и третиноин для создания мыла для лечения рака кожи, которое помогает стимулировать дендритные клетки.

Одна из самых больших проблем, по словам Бекеле, в том, чтобы мыло не рассыпалось на куски. Для этого он использовал смесь увлажняющего крема, кокосового и органического масла ши.

По словам Бекеле, этот процесс научил подростка ценить настойчивость. Одной из основных задач было найти правильное сочетание ингредиентов, чтобы мыло держалось вместе и не рассыпалось на кусочки.

Используя 3M Cavilon (увлажняющий и защитный крем), кокосовое масло и органическое масло ши, ему удалось добиться этого.

Мыло ученика-изобретателя / Фото: FCPS

Эрик Д. Уитмен, доктор медицинских наук, медицинский директор Atlantic Health System Cancer Care в Нью-Джерси, сказал, что изобретение Бекеле — это "интересный способ создания местного иммуноактивирующего агента, который мог бы помочь в лечении или предотвращении некоторых видов рака кожи".

"Хотя это выдающаяся попытка такого умного и мотивированного молодого человека, необходимы дальнейшие клинические испытания, чтобы выяснить, "реактивирует ли" мыло дендритные клетки, или даже лечит или предотвращает рак", — сказал Уитмен Fox News Digital. "Я надеюсь, что этот молодой ученый продолжит свою работу и получит возможность сотрудничать с клиническими центрами, чтобы протестировать его продукт и посмотреть, выполняет ли он свои потенциальные обещания".

Летом подросток работал с наставником Деборой Изабель, специалистом по разработке продуктов в компании 3M в Миннесоте, над разработкой своего мыла.

Бекеле также получил поддержку от исследователей Университета Вирджинии, преподавателей FCPS и родителей.

Среди 10 участников Бекеле было объявлено победителем в начале октября в глобальной штаб-квартире 3M в Сент-Поле, штат Миннесота.

Хеман Бекеле / Фото: 3M and Discovery Education 2023

Бекеле планирует использовать свой денежный приз для получения патента на мыло и накопления обучения в колледже.

В будущем он надеется создать некоммерческую организацию по распространению своего мыла среди малообеспеченных слоев населения.

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