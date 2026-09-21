Школьник во время экскурсии в замке случайно нашел сокровище, которому 400 лет: фото

Замок в Польше. Фото: zamkipolskie.com

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В Польше 9-летний школьник во время экскурсии в замке случайно нашел монету, которой 400 лет.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

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Находка произошла во время экскурсии по замку в Черске. 9-летний турист заметил на территории объекта небольшую монету. Оказалось, что это не современный предмет, а серебряный полуторак прусского князя Георгия Вильгельма. Найденная монета датируется 1624 годом. Она была отчеканена на монетном дворе в Крольвеце.

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«Полоторак» весит чуть меньше 1 г. Несмотря на небольшие размеры, эта находка может помочь археологам и историкам дополнить представление о жизни и денежном обращении на польских землях в XVII веке.

Монета, найденная школьником. Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook

«А тот факт, что его нашел молодой посетитель, свидетельствует о том, что история порой ждёт прямо под ногами, готовая удивить каждого, кто внимательно смотрит», — подчеркнули на странице Мазовецкого областного консерватора памятников.

Напомним, что вПольше скандально известный политик разбил молотком памятник УПА и снял это на видео.

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