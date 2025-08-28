Школьникам запретят пользоваться гаджетами на уроках: где будут действовать ограничения

Запрет смартфонов в школах / © Pixabay

В Южной Корее приняли закон, запрещающий использование смартфонов и других гаджетов во время занятий в начальных и средних школах. Новые правила начнут действовать с 2026 года.

Об этом сообщило издание The New York Times

Запрет распространяется только на время уроков — во время перемен ученики смогут пользоваться телефонами. Закон не предусматривает конкретных наказаний, однако дает директорам и учителям право самостоятельно регулировать использование гаджетов. Исключения будут делать только для чрезвычайных ситуаций или образовательных потребностей.

Большинство школ в Южной Корее уже имели внутренние правила по ограничению смартфонов, принятые еще в 2023 году. Однако теперь запрет распространяется на всю страну. Законодатели отмечают, что шаг направлен на борьбу с ростом зависимости от гаджетов среди детей и подростков.

По результатам правительственного опроса 2024 года, почти 25% южнокорейцев не способны контролировать время, проведенное со смартфоном. Особенно остро проблема проявляется среди школьников и подростков, где этот показатель достигает 43%.

Тем не менее, нововведение вызвало дискуссии. Критики заявляют, что оно ограничивает «базовые конституционные права учащихся — свободу общения, право на приватность и стремление к счастью».

Подобные шаги ранее предприняли Франция, Финляндия, Италия, Нидерланды и Китай. В США ограничения действуют в 14 штатах, в частности в Нью-Йорке, Флориде и Вирджинии.

Напомним, в Украине с 1 сентября 2025 года правительство прекратит финансировать за государственный счет школы, где учится менее 45 учеников. Такое решение Минобразования объясняет высокой стоимостью обучения одного ученика в малокомплектных заведениях.