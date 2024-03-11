Школьников годами заставляли облизывать чужие ноги "ради благотворительности": подробности, фото

В школах штата Оклахома, США, годами происходила странная "благотворительная акция по облизыванию ног".

Об этом пишет Daily Star.

Известно, что молодежь средней школы Дир Крик в Оклахоме сосала и облизывала пальцы ног в рамках недели сбора средств, во время которой было пожертвовано 152 000 долларов для благотворительной организации Not Your Average Joe Coffee.

Но теперь выяснилось, что учащиеся соседних школ, Эдмонд Норт и Эдмонд Мемориал Хай, также участвовали в подобных мероприятиях в прошлом.

В США школьников заставляли облизывать ноги ради благотворительности / Фото: FOX25

Это странное событие не являлось одноразовой идеей по сбору средств. Есть видеозаписи, на которых зафиксировано облизывание пальцев ног, происходившее в течение нескольких лет, некоторые из них датированы еще 2015 годом.

Сообщалось, что для сбора средств на разные благотворительные недели использовалась определенная тактика, в частности, "вызовы" в столовой. Если учащиеся не выполняли задание, их якобы заставляли заплатить 100 долларов в копилку – то, что некоторые учащиеся просто не могли себе позволить.

Один ученик рассказал Fox News, как, по его словам, это работало: "Любой школьник мог сделать ставку на другого. Скажем, если я кому-то не нравился, он мог поставить на меня 100 долларов, чтобы я слизал кетчуп с чьего-то лица. Если бы у меня не было 100 долларов, чтобы отдать на благотворительность, чтобы выйти из этого, я бы просто был вынужден участвовать в этом. Честно говоря, это было больше похоже на дедовщину, потому что если у тебя не было денег, тебя заставляли это делать".

Лизание ног было не единственной тревожной задачей, которую заставляли выполнять школьников. Один ученик рассказал о том, как их поставили стоять в мусорном баке и высыпали на них остатки пищи, пока их не стошнило.

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Было также "кормление птиц": "Итак, первый ученик должен был выпить что-то, положить это в рот, а потом выплюнуть в рот следующему, а затем выплюнуть в рот 3-му, а 4-й должен был проглотить это".

Бывшие ученики рассказывали о том, что они чувствовали во время благотворительности, и один из них сказал, что они были переполнены тревогой и "почти плакали".

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Бывший ученик Дир Крик добавил: "Это издевательство и преследование для несовершеннолетних, потому что мы с этим не соглашались. Не было никакого согласия. Родители не знали, не было одобрения".

Представители школы Дир Крик ответили на претензии: "Исходя из хронологии заявлений, предоставленных для этой истории, эти события якобы произошли между 2015-2019 годами. Поскольку это было более пяти лет назад, трудно подтвердить какие-либо конкретные ситуации, которые могли произойти, и сообщалось ли о них, поскольку сейчас у нас другое руководство и другая политика. Мы можем подтвердить, что ни одно из событий, о которых идет речь, не происходило с 2020 года".

Напомним, в Кривом Роге в доме обнаружили повешенным школьника. Правоохранители назвали предварительную причину смерти молодого парня.

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