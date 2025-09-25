Школьницу выгнали из класса из-за цвета волос: мать девочки возмущена

В США школьницу изгнали с уроков из-за цвета волос

В Великобритании 13-летнюю девочку, окрасившуюся в фиолетовый цвет, выгнали из класса. Мол, это противоречит политике школы.

Об этом сообщает Mirror.

Детали инцидента с цветом волос в школе

13-летнюю дочь Лидии Бомонт, Каллию, отправили домой из средней школы Ллисверри в Ньюпорте, Уэльс, после того как в понедельник утром появилась с приглушенными розовыми и фиолетовыми оттенками в волосах. В считанные минуты персонал школы сказал ей, что она нарушила школьные правила. Девочки заставили учиться отдельно, пока ее волосы не будут окрашены до начального цвета. Мать говорит, что с тех пор ее дочь не может вернуться в класс. Спикер школы заявил, что ее «политика четко указывает: волосы должны быть натурального цвета».

«У меня никогда не было проблем со школой. Я всегда за них заступалась. Каллия такой хороший ребенок. Она никогда не попадала в беду, не носит юбок (слишком коротких), не имеет макияжа, накладных ресниц или искусственного загара. Она ежедневно рано приходит в школу, уважительна, вежлива и помогает всем. Ее неоднократно выбирали в прошлом для участия в экскурсиях и семинарах, чтобы представлять школу благодаря ее хорошему поведению, однако ее отправляли в отдельную комнату из-за цвета волос», — рассказала мать Лидия.

Женщина отмечает, что цвет волос никак не влияет на ее обучение. И она точно не заслуживает того, чтобы «ее запихали в отдельную комнату», пока она не перекрасится. Школьница, к примеру, не использовала нецензурное слово или не опозорила перед целым классом подростков.

Лидия считает, что инцидент зашел слишком далеко, и она встретится со старшим персоналом школы. По ее мнению, они должны сосредоточиться на более важных вещах, происходящих в этой школе, а не на цвете ребенка.

Комментарий школы

Спикер средней школы Ллисверри сказал, что розово-фиолетовые волосы не соответствуют ее политике.

«Наша политика четко указывает, что волосы должны быть натурального цвета; такие цвета как розовый, голубой и фиолетовый, запрещены. Эти рекомендации введены для содействия положительной учебной среде и обеспечения последовательности и благополучия для всех учащихся. Все родители и опекуны ознакомлены с нашими правилами», — сказали в школе.

Там заметили, что ребенка вроде бы не размещали в изоляции, а пересадили в нашу комнату для инклюзии вместе с другими учениками.

«Согласно политике совета, учеников, которые нарушают политику по школьной форме, размещают в комнате для инклюзии. С ними разговаривает член школьной команды по благосостоянию, а родителям связываются, чтобы объяснить, что произошло», — завершили в школе.

Ранее в одной из школ Британии разразился скандал из-за одежды. Так, юбка ученицы 8 класса была на 2 сантиметра короче четко определенной нормы. Мать девочки узнала ситуацию и забрала ее из учебного заведения.

34-летняя Кола Гленни рассказала, что ее дочь Перл была шокирована из-за жесткой проверки длины юбок девушек.

«Они поместили ее в изолятор, потому что ее юбка была слишком короткой, и в это время ей не разрешали есть и пить. Это было ужасно. Она достаточно уверенна в себе девушка, поэтому я никогда не получаю от нее таких звонков. Она была в истерике, я не могла разобрать, что она говорит, поэтому запаниковала», – рассказала мать девочки.