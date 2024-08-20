Школьное образование для украинских беженцев: за что в Чехии могут наказать родителей

Посещение детских садов и школ в Чехии обязательно не только для чехов, но и для детей, получивших временную защиту в стране.

В Чехии украинские дети-беженцы должны обязательно посещать местные школы и детские сады. В случае пренебрежения обязанностью обеспечить детям должное образование, родителей могут оштрафовать или даже приговорить к тюремному заключению.

Об этом сообщил информационный канал МВД Чехии для украинских беженцев Naši Ukrajinci.

"Наступает новый учебный год, и мы напоминаем вам, что в Чехии на детей с временной защитой распространяется обязанность получения образования и посещения школы. Обязательное образование в Чехии состоит из одного года дошкольного обучения и девяти лет посещения общеобразовательной школы"., – говорится в сообщении.

По чешским законам, если родители или законный представитель ребенка не обеспечат посещение школы ребенком, они могут быть привлечены к ответственности, а именно штрафу, надзору социальных служб или даже лишению свободы сроком до двух лет.

"Если вы до сих пор не записали ребенка в школу или садик, попробуйте сделать это сейчас: обратитесь в ближайшие садики, в свою школу по месту жительства — однако не ограничивайтесь только ими, попробуйте и более широкий район", — отметили чешские чиновники.

Во избежание неприятностей родителям посоветовали требовать письменное подтверждение в случае отказа предоставить ребенку место в школе или детском саду, а также обращаться за помощью в муниципальный отдел образования или городскую администрацию по месту жительства.

Украинцев также предупредили, что дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменяет обязательное школьное образование в Чехии.

Напомним, в Чехии трудовые агентства эксплуатируют украинских беженцев. Они наказывают работников за самовольный выход с работы, нарушают условия контрактов и не разрешают им брать отпуска.

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