Школьный автобус упал в 80-метровую пропасть: погибли ученики выпускного класса

ДТП со школьным автобусом в Колумбии

Реклама

По меньшей мере 16 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате падения школьного автобуса в 80-метровую пропасть на севере Колумбии. Трагедия произошла, когда ученики выпускного класса возвращались с отдыха на Карибском побережье.

Об этом сообщает Daily Mail.

Авария произошла рано утром в воскресенье, 14 декабря.

Реклама

Автобус, в котором находилось 45 пассажиров, ехал с Карибского побережья в город Медельин. На участке дороги между городами Ремедиос и Сарагоса машина вылетела с трассы и пролетела вниз по склону около 80 метров.

Среди пассажиров были ученики выпускного класса местной школы. В школе уточнили, что эта поездка не была официальным школьным мероприятием, а была организована непосредственно учениками.

Пострадавших в ДТП, возраст которых варьируется от 16 до 27 лет, доставили в ближайшие больницы.

Причины катастрофы пока не установлены, власти начали расследование.

Реклама

Напомним, ранее в американском штате Флорида легкомоторный самолет Beechcraft 55 врезался в автомобиль Toyota Camry во время аварийного приземления на автомагистрали с оживленным транспортным движением.