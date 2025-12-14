- Дата публикации
Школьный автобус упал в 80-метровую пропасть: погибли ученики выпускного класса
Автобус, в котором находилось 45 пассажиров, ехал с Карибского побережья в город Медельин.
По меньшей мере 16 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате падения школьного автобуса в 80-метровую пропасть на севере Колумбии. Трагедия произошла, когда ученики выпускного класса возвращались с отдыха на Карибском побережье.
Об этом сообщает Daily Mail.
Авария произошла рано утром в воскресенье, 14 декабря.
Автобус, в котором находилось 45 пассажиров, ехал с Карибского побережья в город Медельин. На участке дороги между городами Ремедиос и Сарагоса машина вылетела с трассы и пролетела вниз по склону около 80 метров.
Среди пассажиров были ученики выпускного класса местной школы. В школе уточнили, что эта поездка не была официальным школьным мероприятием, а была организована непосредственно учениками.
Пострадавших в ДТП, возраст которых варьируется от 16 до 27 лет, доставили в ближайшие больницы.
Причины катастрофы пока не установлены, власти начали расследование.
