Школьный тренер более 300 раз изнасиловала парня своей дочери: как ее наказали

В американском городе Оклахома 45-летней тренеру по черлидингу Дженнифер Хокинс выдвинули обвинения в том, что она более 300 раз изнасиловала 16-летнего парня своей дочери.

Об этом пишет Daily Mail.

Жертва насилия назвал длительные сексуальные отношения с женщиной "манипулятивными и контролируемыми".

Сообщается, что Дженнифер Хокинс работала неполный рабочий день в государственной школе. Отношения с жертвой женщина начала в сентябре 2017 года и продолжалась они вплоть до 2022 года. Парень сообщил о многократном изнасиловании только после окончания школы.

Сначала Дженнифер отрицала обвинения, но потом признала, что "совершила ошибку", начала плакать и призналась, что имела сексуальные отношения с несовершеннолетним учеником.

По словам парня, Дженнифер Хокинс забирала его из школы во время обеда, привозила домой и они вступали в половой акт.

Женщина и парень были знакомы, поскольку он некоторое время встречался с ее дочерью.

Парень также предоставил полиции переписку с Хокинсом, где она запрещала ему смотреть на других женщин в социальных сетях.

Дженнифер Хокинс арестовали и предъявили обвинения в изнасиловании второй степени и сексуальном насилии.

Напомним, мужчина женился на четырех женщинах, полигамная семья воспитывает 15 детей.

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