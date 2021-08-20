Школы в Албании начнут учебный год не в сентябре: когда и какая причина отсрочки

Школы в Албании начнут учебный год не в сентябре: когда и какая причина отсрочки

В этом году в албанских учеников приоритетными будут уроки по преодолению травли и насилия.

В Албании отложили начало учебного года. В школу дети пойдут по меньшей мере в конце сентября. Такое решение приняло албанский правительство.

Об этом сообщает Exit News со ссылкой на министра образования, спорта и молодежи Албании Эвис Куше.

Учебный год для учащихся начнется 27 сентября. Сначала школу планировали начать 13 сентября. По ее словам, это решение было принято для продления периода дополнительных уроков, которые должны заполнить пробелы в знаниях, возникших вследствие прошлогодних ограничений, когда ученики длительное время учились онлайн.

"С учетом обеспокоенности учителей и родителей мы решили перенести дату начала учебного года с 1 сентября сначала на 13, а потом и на 27 сентября", — цитирует Albanian Daily News Эвис Куше.

Она добавила, что студенты не будут обязаны заниматься ежедневно, но учителя будут работать полный рабочий день, чтобы предложить помощь и консультации.

На нынешний учебный год приоритетными для албанских школ будут дополнительные уроки, а также установки по преодолению травли и насилия.

За последние сутки в Албании обнаружили 522 новых случая заражения коронавируса. Также в течение августа в стране фиксируют рост количества новых инфицированных штаммом "Дельта".

Между тем, в Черногории усилили эпидемиологические мероприятия в связи со стремительным распространением коронавируса.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в областях Украины в случае усиления карантина школы будут работать в обычном режиме, если вакцинировано против коронавируса 80% педагогов. По состоянию на сейчас, например, в Киеве привито только 57% работников образования. Впрочем, несмотря на постановление Кабмина, вакцинация учителей добровольное и бесплатное.

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