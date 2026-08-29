Шла с посудой на голове: молния убила женщину посреди дороги — видео

Реклама

В Индии 46-летняя женщина погибла в результате удара молнии, когда возвращалась домой после работы в поле во время сильной грозы. Момент трагедии попал на камеру видеонаблюдения.

Об этом пишет Need To Know.

Реклама

Ужасный инцидент произошел около полудня в воскресенье, 23 августа, в селе Пандарбхатта в районе Мунгели штата Чхаттисгарх.

Реклама

Гита Бай возвращалась с работы на полях, когда прямо посреди дороги в нее попала молния.

Женщина шла по главной дороге села во время сильной непогоды. На голове она несла посуду, когда внезапно стала жертвой удара молнии.

Момент трагедии зафиксировала камера видеонаблюдения магазина, расположенного через дорогу. На записи видно, как Гита идет по дороге, а буквально за несколько секунд до удара мимо нее проезжает автомобиль.

После этого в женщину попадает молния, и она падает на землю.

Реклама

На видео также виден мужчина, который в этот момент направлялся в соседний магазин. После вспышки он шокированный поворачивается, пытаясь понять, что произошло.

Гита получила тяжелые ожоги в результате удара. Родственники немедленно доставили ее в больницу, надеясь спасти ей жизнь.

Однако медикам не удалось этого сделать. Врачи констатировали смерть.

После трагедии полиция зарегистрировала дело и приступила к расследованию обстоятельств гибели.

Реклама

Этот смертельный случай произошел только два дня спустя после другой трагедии, связанной с молнией, в том же индийском штате Чхаттисгарх. В селе Катра Дхапнипани, расположенном в округе Гаурела-Пендра-Марвахи, во время сильного ливня молния попала в 45-летнего Мангала Сингха и его 40-летнюю жену Бирспатию Бай. Супруги находились дома, когда произошла трагедия. Спасти пару не удалось. Супруги умерли еще до того, как их доставили в медицинский центр.

Еще один подобный случай произошел в округе Банка штата Бихар. Там молния попала в трех женщин, работавших на рисовых полях.

Серия таких трагедий пришлась на сезон муссонов в Индии. В этот период сильные и внезапные грозы представляют особую опасность для людей, работающих под открытым небом.

Особенно уязвимы фермеры и сельские рабочие, которые во время муссонов вынуждены проводить много времени на открытых полях, где могут оказаться под открытым небом во время внезапной грозы.

Напомним, маму и двухлетнюю дочь убила молния на глазах отца.

Новости партнеров

Новости партнеров