Шмигаль объяснил, как нефтяное эмбарго для РФ повлияет на ход всей войны в Украине

Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что эмбарго на российские нефть и газ не сможет мгновенно остановить российскую агрессию в Украине.
В то же время глава украинского правительства уверен, что запрет на энергоносители РФ замедлит финансирование войны.
Об этом Шмигаль сообщил в эфире канадского телеканала CBC News.
"Это не остановит вторжение мгновенно, но это поможет нам бороться с врагом, который будет становиться все слабее и со временем у него не будет средств для финансирования преступлений и этой войны", — заявил глава правительства.
Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России, который должен заблокировать импорт российской нефти до конца 2022 года.
Также заметим, что в воскресенье, 8 мая, лидеры стран группы G7, в которую входят Германия, Франция, Италия, Япония, Канада, Великобритания и США, проведут виртуальную встречу, на которой будут обсуждаться, в частности, введение новых санкций против РФ за агрессию. против Украины.
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