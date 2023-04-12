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Шмигаль прибыл в США: с кем и о чем будет договариваться глава правительства

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Шмигаль прибыл в США: с кем и о чем будет договариваться глава правительства

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Среди главных приоритетов визита украинского премьер-министра в США – военная, финансовая и санкционная поддержка.

В среду, 12 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл в Соединенные Штаты Америки, где у него состоится целый ряд важных встреч.

Об этом глава украинского правительства написал в своем Telegram-канале.

“Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении”, — перечислил приоритеты визита Денис Шмигаль.

По его словам, все эти вопросы будут обсуждаться с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, а также с руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими.

"Рассчитываем на новые договоренности", — отметил Шмигаль.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль улетел в Канаду с официальным визитом, где встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром — министром финансов Канады Христей Фриланд.

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Дата публикации
Просмотры
300
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